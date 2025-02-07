Трамп подвоїть санкції проти росії, щоб закінчити війну, — Келлог Сьогодні 10:24

Трамп подвоїть санкції проти росії, щоб закінчити війну, — Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що американський президент готовий подвоїти санкції США проти росії, щоб покласти край війні в Україні.

При цьому, як заявив Келлог в інтерв’ю The New York Post , і Києву, і Москві для закінчення війни «доведеться піти на поступки».

За словами Келлога, санкції, що застосовуються до росії, «всього лише на трієчку» за шкалою від 1 до 10 за тим, наскільки болючим може бути економічний тиск.

«Санкції можна дійсно посилити — особливо останні санкції [спрямовані на видобуток і експорт нафти]», — сказав він.

При цьому він наголосив, що росія і в минулому не запобігала масовим втратам власних військ, і зараз у цьому не зацікавлена, тому тиск на рф не може бути тільки військовим.

«Ви повинні чинити економічний тиск, дипломатичний тиск, якийсь військовий тиск і важелі, які ви збираєтеся використовувати, щоб переконатися, що все піде туди, куди ми хочемо», — пояснив він.

Проте війна не закінчиться без переговорів між росією та Україною, у яких обом сторонам доведеться піти на поступки, вважає Келлог.

«Відверто кажучи, у будь-яких переговорах обидві сторони повинні поступатися, так вже влаштовані переговори. Чи буде це прийнятно для всіх? Ні. Але ви намагаєтеся знайти баланс», — додав він.

УНІАН За матеріалами:

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