Венс: економічні інтереси США в Україні стануть найкращою гарантією безпеки — Finance.ua

Венс: економічні інтереси США в Україні стануть найкращою гарантією безпеки Сьогодні 16:35 — Казна та Політика

Венс: економічні інтереси США в Україні стануть найкращою гарантією безпеки

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що надання Вашингтону економічних інтересів у відбудові та розвитку України стане найкращою гарантією безпеки.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

«Якщо ви хочете справжніх гарантій безпеки, щоб переконатися, що володимир путін більше ніколи не вторгнеться в Україну, найкращий спосіб — забезпечити економічну зацікавленість американців у майбутньому України», — зазначив Венс.

Віцепрезидент також скептично оцінив можливість створення багатонаціонального контингенту для гарантування безпеки України.

«Це набагато краща гарантія, ніж 20 тисяч військових з якоїсь випадкової країни, яка не брала участі у війні вже 30−40 років», — додав він.

На запитання журналіста, якщо Володимир Зеленський завтра подзвонить і скаже, що готовий до миру, то чи зможе повернутися, Венс відповів ствердно.

«Так, звісно. Якщо буде реальна пропозиція, якщо він (Володимир Зеленський. — Ред.) готовий брати участь у процесі. Ми вже працюємо з росіянами та союзниками над деталями. Якщо Україна готова підключитися — двері відчинені», — сказав Венс.

Також Венс заявив, що він не впевнений, що росіяни готові до компромісу, але треба це перевірити і переговори — це єдиний спосіб дізнатися.

Джей Ді Венс заявив, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого продемонстрував небажання обговорювати можливість мирного врегулювання з росією.

За словами Венса, президент Дональд Трамп намагався зберігати дипломатичність та доброзичливість до Зеленського, однак коли мова зайшла про конкретні кроки до миру, українська сторона не захотіла навіть обговорювати деталі.

«Ви не можете прийти до Овального кабінету й відмовлятися навіть говорити про умови мирної угоди», — наголосив Венс.

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Венс наголосив, що позиція адміністрації Трампа чітка: США не можуть і не будуть безкінечно фінансувати війну в Україні.

«Європейські лідери насправді шкодять Україні. Їхні народи теж не хочуть безкінечного фінансування війни. І американці не хочуть. Єдиний інтерес, який відповідає і США, і Європі, і Україні — це завершення цієї війни. Зеленський їде до Європи, де його надувають як символ свободи і підштовхують воювати далі. Але воювати далі з чим? За чиї гроші, чиї боєприпаси та чиї життя?» — зазначив він.

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