Зеленський оцінив можливість зупинки допомоги США — Finance.ua
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Зеленський оцінив можливість зупинки допомоги США

Казна та Політика
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Зеленський оцінив можливість зупинки допомоги США
Зеленський оцінив можливість зупинки допомоги США
Можлива зупинка американської допомоги Україні буде вигідною лише путінській росії.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами після саміту в Лондоні.
Він нагадав, що і Україна, і Європа вважає Америку своїм стратегічним партнером.
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«Ми працюємо зі Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що це невигідно всім, щоб ця допомога зупинилася. Ми, безумовно, розуміємо, що допомога, яку ми зараз отримуємо, колись була прийнята Конгресом Сполучених Штатів Америки», — заявив Зеленський.
Глава держави нагадав, що нова допомога Україні в Конгресі США зараз не розглядається, однак він сподівається на продовження діалогу і підтримки. При цьому важливою є не лише військова допомога, але й загальний стратегічний курс США на підтримку миру та стабільності в європейському регіоні.
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«Ми розраховуємо на допомогу Сполучених Штатів Америки, безумовно, і я вважаю, що припинення такої допомоги — це допомога буде тоді виключно путіну, і тому я вважаю, що Сполучені Штати — представники цивілізованого світу, лідери цього світу. І думаю вони точно не будуть допомагати путіну», — додав Зеленський.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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