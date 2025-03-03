Зеленський оцінив можливість зупинки допомоги США — Finance.ua

Зеленський оцінив можливість зупинки допомоги США Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Зеленський оцінив можливість зупинки допомоги США

Можлива зупинка американської допомоги Україні буде вигідною лише путінській росії.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами після саміту в Лондоні.

Він нагадав, що і Україна, і Європа вважає Америку своїм стратегічним партнером.

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«Ми працюємо зі Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що це невигідно всім, щоб ця допомога зупинилася. Ми, безумовно, розуміємо, що допомога, яку ми зараз отримуємо, колись була прийнята Конгресом Сполучених Штатів Америки», — заявив Зеленський.

Глава держави нагадав, що нова допомога Україні в Конгресі США зараз не розглядається, однак він сподівається на продовження діалогу і підтримки. При цьому важливою є не лише військова допомога, але й загальний стратегічний курс США на підтримку миру та стабільності в європейському регіоні.

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«Ми розраховуємо на допомогу Сполучених Штатів Америки, безумовно, і я вважаю, що припинення такої допомоги — це допомога буде тоді виключно путіну, і тому я вважаю, що Сполучені Штати — представники цивілізованого світу, лідери цього світу. І думаю вони точно не будуть допомагати путіну», — додав Зеленський.

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