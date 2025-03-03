Угода з Україною про надра наразі не розглядається — міністр фінансів США Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

Угода з Україною про надра наразі не розглядається — міністр фінансів США

Інвестиційна угода про доступ до рідкісноземельних мінералів України наразі не розглядається.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише CNN.

«Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас була чудова зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, у четвер — фантастична з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Усі вони підтримали мирну угоду», — зазначив Бессент.

За його словами, Зеленському достатньо було приїхати, підписати економічну угоду і підтвердити єдність між народами України та США, але він усе зірвав.

На запитання журналістів, чи угода ще на столі, Бессент відповів: «Поки що ні». «Треба зрозуміти, чи готовий Зеленський рухатися далі. Який сенс в економічній угоді, якщо він хоче війни? Президент Трамп прагне миру», — підсумував він.

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Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні пройшла зустріч Трампа, Венса та Зеленського, яка закінчилася конфліктом між політиками. Президент США звинуватив Зеленського у небажанні вести мирні переговори, після чого українську делегацію змусили покинути Білий дім.

За даними журналістки Fox News Джекі Гайнріх, яка цитувала джерела в адміністрації Трампа, після суперечки американський лідер фактично «виставив» Зеленського (kicked out). Співрозмовники уточнили, що це було не рішення Зеленського, а вказівка Трампа.

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