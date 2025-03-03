Угода з Україною про надра наразі не розглядається — міністр фінансів США — Finance.ua
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Угода з Україною про надра наразі не розглядається — міністр фінансів США

Казна та Політика
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Угода з Україною про надра наразі не розглядається — міністр фінансів США
Угода з Україною про надра наразі не розглядається — міністр фінансів США
Інвестиційна угода про доступ до рідкісноземельних мінералів України наразі не розглядається.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише CNN.
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«Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас була чудова зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, у четвер — фантастична з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Усі вони підтримали мирну угоду», — зазначив Бессент.
За його словами, Зеленському достатньо було приїхати, підписати економічну угоду і підтвердити єдність між народами України та США, але він усе зірвав.
На запитання журналістів, чи угода ще на столі, Бессент відповів: «Поки що ні». «Треба зрозуміти, чи готовий Зеленський рухатися далі. Який сенс в економічній угоді, якщо він хоче війни? Президент Трамп прагне миру», — підсумував він.
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Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні пройшла зустріч Трампа, Венса та Зеленського, яка закінчилася конфліктом між політиками. Президент США звинуватив Зеленського у небажанні вести мирні переговори, після чого українську делегацію змусили покинути Білий дім.
За даними журналістки Fox News Джекі Гайнріх, яка цитувала джерела в адміністрації Трампа, після суперечки американський лідер фактично «виставив» Зеленського (kicked out). Співрозмовники уточнили, що це було не рішення Зеленського, а вказівка Трампа.
За матеріалами:
Forbes.ua
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