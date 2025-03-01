Зеленський: Україна готова до угоди про корисні копалини, рішення за США — Finance.ua

Зеленський: Україна готова до угоди про корисні копалини, рішення за США Сьогодні 13:42 — Казна та Політика

Зеленський: Україна готова до угоди про корисні копалини, рішення за США

Володимир Зеленський заявив про готовність укласти угоду зі Сполученими Штатами щодо корисних копалин. Водночас, за його словами, підписання угоди залежить від рішення американської сторони.

Про це він заявив інтерв’ю телеканалу Fox News.

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«Ця угода була підготовлена командами. Це було непросто протягом декількох тижнів, і тепер вона готова. Я думаю, що вони повинні підписати. Країни мають підписати, міністри мають підписати. І все. Я не знаю, коли вони це зроблять. Це залежить від американської сторони», — зазначив президент України.

Зеленський наголосив, що Київ не заперечував проти угоди, але прагнув з’ясувати, які саме безпекові гарантії вона передбачає.

«Я так розумію, що США хотіли цю угоду. І ми були не проти цієї угоди. Але ми хотіли зрозуміти, що саме буде гарантовано в цій угоді в плані безпеки і які будуть наступні кроки. Ще раз — для наших людей. Під час війни траплялося багато жахливих речей, і ми не хочемо сюрпризів», — сказав він.

Українська делегація достроково залишила Білий дім, і Україна та США не підписали рамкову угоду про корисні копалини після суперечки, що сталася між Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом під час заяв для преси.

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