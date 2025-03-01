США припиняють програму відновлення енергомережі України — Finance.ua

США припиняють програму відновлення енергомережі України Сьогодні 09:58 — Казна та Політика

США припиняють програму відновлення енергомережі України

Державний департамент США припинив ініціативу, яка інвестувала мільйони доларів у відновлення енергетичної інфраструктури України після російських атак.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на співрозмовників з USAID.

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«Це значно підриває здатність цієї адміністрації (американської, — ред.) вести переговори про припинення вогню, і це сигналізує росії, що ми не дбаємо про Україну або наші минулі інвестиції», — сказало джерело NBC.

За його словами, USAID зіграла центральну роль в економічній допомозі Києву, зокрема, для уникнення макроекономічної кризи.

Водночас зазначено, що агентство також зменшує присутність в Україні в додаток до зупинки підтримки електромережі.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявляв , що Україна знайде можливість перекрити деякі витрати, зокрема на підтримку ветеранів, які фінансувалися Агентством з міжнародного розвитку (USAID).

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