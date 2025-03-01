США припиняють програму відновлення енергомережі України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США припиняють програму відновлення енергомережі України

Казна та Політика
26
США припиняють програму відновлення енергомережі України
США припиняють програму відновлення енергомережі України
Державний департамент США припинив ініціативу, яка інвестувала мільйони доларів у відновлення енергетичної інфраструктури України після російських атак.
Про це повідомляє NBC News із посиланням на співрозмовників з USAID.
Читайте також
«Це значно підриває здатність цієї адміністрації (американської, — ред.) вести переговори про припинення вогню, і це сигналізує росії, що ми не дбаємо про Україну або наші минулі інвестиції», — сказало джерело NBC.
За його словами, USAID зіграла центральну роль в економічній допомозі Києву, зокрема, для уникнення макроекономічної кризи.
Водночас зазначено, що агентство також зменшує присутність в Україні в додаток до зупинки підтримки електромережі.
Читайте також
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявляв, що Україна знайде можливість перекрити деякі витрати, зокрема на підтримку ветеранів, які фінансувалися Агентством з міжнародного розвитку (USAID).
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.