Адміністрація Трампа скасовує понад 90% іноземних грантів USAID — Finance.ua

Адміністрація Трампа скасовує понад 90% іноземних грантів USAID Сьогодні 10:44

Адміністрація Трампа скасовує понад 90% іноземних грантів USAID

90% іноземних грантів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), пише Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила про анулювання понадміжнародного розвитку (USAID), пише CNN

Загалом в адміністрації Трампа заявили, що скасують 5800 із 6200 багаторічних контрактів USAID, що становитиме скорочення на 54 мільярди доларів. Також буде скасовано 4100 із 9100 грантів Держдепартаменту, що становитиме скорочення на 4,4 мільярда доларів. Крім того, США планують припинити допомогу іноземним державам у розмірі 60 мільярдів доларів.

Державний департамент заявив, що держсекретар Марко Рубіо «ухвалив остаточне рішення щодо кожного рішення на індивідуальній основі, ствердно обравши або збереження рішення, або його припинення згідно з умовами інструменту або незалежного юридичного органу як такого, що не відповідає національним інтересам і зовнішній політиці Сполучених Штатів».

Як зазначає CNN, значне скорочення іноземних грантів завдає удару по роботі некомерційних організацій і підрядників. Програми допомоги по всьому світу були зупинені через масштабне заморожування фінансування та перегляд мільярдів доларів допомоги.

Раніше Politico повідомляло, що в Держдепі США складають список додаткових винятків із заходів щодо заморожування допомоги для України.

Пропоновані винятки стосуються економічної підтримки України та розмінування її території, програм з контролю за наркотиками та охорони здоров’я, а також рахунків для фінансування підтримки демократичних інститутів і громадянського суспільства.

УНІАН За матеріалами:

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