Україна зможе перекрити частину витрат, які фінансувалися USAID, — Зеленський Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Україна зможе перекрити частину витрат, які фінансувалися USAID, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що Україна знайде можливість перекрити деякі витрати, зокрема на підтримку ветеранів, які фінансувалися Агентством з міжнародного розвитку (USAID).

Про це він заявив у інтерв’ю NBC News

Відповідаючи на запитання журналістки, як замороження коштів USAID вплине на Україну, він зазначив: «Ми знайдемо, можливо, як закрити цю фінансову прогалину, — сказав він. — Особливо енергетика болюча. Але, звичайно, я сказав, що знайду, і думаю, знайду (кошти. — Ред.) щодо ветеранів — я не можу їх кинути. Ми намагатимемося робити все, що в наших силах».

Однак поки що невідома доля інфраструктурних програм, особливо тих, якими займаються міста, котрі мали прямі контакти з USAID, зауважив Зеленський.

«Я знаю, що певну підтримку мають деякі організації, деякі журналісти», — додав він.

Читайте також Суд зобов’язав адміністрацію Трампа тимчасово розблокувати фінансування USAID

За словами Зеленського, найважливіше на сьогодні, щоб США не припинили військову підтримку, «а краще, щоб продовжили її».

«На цьому я зосереджуюсь, — підкреслив він. — Це було б болісно, якби ми втратили цю підтримку, нам було б дуже важко вижити».

Як повідомлялося, адміністрація президента Дональда Трампа призупинила роботу щодо майже всієї іноземної допомоги з боку США, а також оголосила про скорочення великої кількості працівників USAID.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.