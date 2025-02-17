Україна зможе перекрити частину витрат, які фінансувалися USAID, — Зеленський — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна зможе перекрити частину витрат, які фінансувалися USAID, — Зеленський

Казна та Політика
1
Україна зможе перекрити частину витрат, які фінансувалися USAID, — Зеленський
Україна зможе перекрити частину витрат, які фінансувалися USAID, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запевняє, що Україна знайде можливість перекрити деякі витрати, зокрема на підтримку ветеранів, які фінансувалися Агентством з міжнародного розвитку (USAID).
Про це він заявив у інтерв’ю NBC News.
Відповідаючи на запитання журналістки, як замороження коштів USAID вплине на Україну, він зазначив: «Ми знайдемо, можливо, як закрити цю фінансову прогалину, — сказав він. — Особливо енергетика болюча. Але, звичайно, я сказав, що знайду, і думаю, знайду (кошти. — Ред.) щодо ветеранів — я не можу їх кинути. Ми намагатимемося робити все, що в наших силах».
Однак поки що невідома доля інфраструктурних програм, особливо тих, якими займаються міста, котрі мали прямі контакти з USAID, зауважив Зеленський.
«Я знаю, що певну підтримку мають деякі організації, деякі журналісти», — додав він.
Читайте також
За словами Зеленського, найважливіше на сьогодні, щоб США не припинили військову підтримку, «а краще, щоб продовжили її».
«На цьому я зосереджуюсь, — підкреслив він. — Це було б болісно, якби ми втратили цю підтримку, нам було б дуже важко вижити».
Як повідомлялося, адміністрація президента Дональда Трампа призупинила роботу щодо майже всієї іноземної допомоги з боку США, а також оголосила про скорочення великої кількості працівників USAID.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.