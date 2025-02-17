Україна зможе перекрити частину витрат, які фінансувалися USAID, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запевняє, що Україна знайде можливість перекрити деякі витрати, зокрема на підтримку ветеранів, які фінансувалися Агентством з міжнародного розвитку (USAID).
Про це він заявив у інтерв’ю NBC News.
Відповідаючи на запитання журналістки, як замороження коштів USAID вплине на Україну, він зазначив: «Ми знайдемо, можливо, як закрити цю фінансову прогалину, — сказав він. — Особливо енергетика болюча. Але, звичайно, я сказав, що знайду, і думаю, знайду (кошти. — Ред.) щодо ветеранів — я не можу їх кинути. Ми намагатимемося робити все, що в наших силах».
Однак поки що невідома доля інфраструктурних програм, особливо тих, якими займаються міста, котрі мали прямі контакти з USAID, зауважив Зеленський.
«Я знаю, що певну підтримку мають деякі організації, деякі журналісти», — додав він.
За словами Зеленського, найважливіше на сьогодні, щоб США не припинили військову підтримку, «а краще, щоб продовжили її».
«На цьому я зосереджуюсь, — підкреслив він. — Це було б болісно, якби ми втратили цю підтримку, нам було б дуже важко вижити».
Як повідомлялося, адміністрація президента Дональда Трампа призупинила роботу щодо майже всієї іноземної допомоги з боку США, а також оголосила про скорочення великої кількості працівників USAID.
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