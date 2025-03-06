Трамп планує у квітні позбавити 240 тисяч українців у США статусу біженців, — Reuters Сьогодні 16:44

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тисяч українців, які виїхали з України після початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Reuters . У своєму матеріалі журналісти посилаються на високопоставленого чиновника Трампа і три джерела, поінформовані щодо цього питання.

Цей крок, який очікується вже в квітні, стане кардинальною зміною політики щодо українців, яка діяла за часів адміністрації Байдена.

Зазначається, що заплановане згортання програми тимчасового захисту для українців відбувалося до того, як Трамп минулого тижня публічно посварився з Володимиром Зеленським.

Джерела повідомили, що це частина більш широких зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким було дозволено в’їхати до США в рамках тимчасових гуманітарних програм умовно-дострокового звільнення, започаткованих за адміністрації Байдена, пояснили в Reuters.

Водночас речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі відомство не має жодних оголошень.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних заяв, поданих мігрантами з Латинської Америки та України, яким дозволили в’їзд у США за програмами часів Байдена. За словами чиновників, ініціатори такого кроку посилалися на шахрайство та занепокоєння безпекою.

Телеканал 24 За матеріалами:

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