Трамп планує у квітні позбавити 240 тисяч українців у США статусу біженців, — Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тисяч українців, які виїхали з України після початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Reuters. У своєму матеріалі журналісти посилаються на високопоставленого чиновника Трампа і три джерела, поінформовані щодо цього питання.
Цей крок, який очікується вже в квітні, стане кардинальною зміною політики щодо українців, яка діяла за часів адміністрації Байдена.
Зазначається, що заплановане згортання програми тимчасового захисту для українців відбувалося до того, як Трамп минулого тижня публічно посварився з Володимиром Зеленським.
Джерела повідомили, що це частина більш широких зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким було дозволено в’їхати до США в рамках тимчасових гуманітарних програм умовно-дострокового звільнення, започаткованих за адміністрації Байдена, пояснили в Reuters.
Водночас речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі відомство не має жодних оголошень.
Нагадаємо, в лютому стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних заяв, поданих мігрантами з Латинської Америки та України, яким дозволили в’їзд у США за програмами часів Байдена. За словами чиновників, ініціатори такого кроку посилалися на шахрайство та занепокоєння безпекою.
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