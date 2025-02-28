У Швейцарії планують спростити працевлаштування для українських біженців — Finance.ua

У Швейцарії планують спростити працевлаштування для українських біженців Сьогодні 12:17 — Особисті фінанси

У Швейцарії планують спростити працевлаштування для українських біженців

Швейцарський уряд хоче, щоб якомога більше українських біженців мали можливість влаштуватись на роботу, тому Федеральна рада оголосила про нові заходи, які мають спростити працевлаштування українців.

Про це повідомляє Swiss info.

Федеральна рада також хоче полегшити вихід на ринок праці громадянам третіх країн, які пройшли навчання в Швейцарії. Уряд країни вже розпочав процес консультацій щодо внесення змін до відповідних законів.

Що пропонує уряд Швейцарії

Українці, щоб мати змогу працевлаштуватися по всій Швейцарії, зможуть змінювати місце проживання, якщо це дозволить їм знайти роботу в іншому кантоні.

Швейцарська влада заявила, що хоче усунути необхідність для українців, які знайшли роботу в країні, отримувати дозвіл від влади відповідного кантону — який у деяких випадках також є платним.

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Згідно з рішенням Федеральної ради Швейцарії, працевлаштовані люди зі статусом захисту S (такий поширюється на всіх українських біженців) також зможуть в майбутньому змінювати місце проживання, якщо це дозволить їм влаштуватися на роботу в іншому кантоні.

Крім того, безробітні зі статусом захисту S тепер повинні будуть реєструватися в державних агентствах зайнятості Швейцарії та брати участь у заходах з професійної інтеграції або реінтеграції.

Довідка Finance.ua:

статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року та діятиме щонайменше до 2026-го;

він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу;

за останніми даними, статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.

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