Кого позбавить права на притулок Швейцарія — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кого позбавить права на притулок Швейцарія

Особисті фінанси
195
Кого позбавить права на притулок Швейцарія
Кого позбавить права на притулок Швейцарія
Швейцарія позбавить права на притулок громадян України, які проживали в так званих тилових регіонах. Як пише Swissinfo, палата представників частково схвалила пропозицію Сенату про обмеження на видачу «дозволів S» українцям, які втікають від війни.
При наданні «статусу S» на право проживання в Швейцарії українців будуть розрізняти залежно від того, де в Україні вони проживали до виїзду з країни.

Кому будуть надавати захист

«Захист має надаватися лише тим, хто живе на спірних територіях України або на територіях, повністю або частково окупованих росією. Тим, хто жив на території під контролем України, де немає бойових дій, більше не слід надавати статус S», — пише швейцарське видання.
Ухвалена поправка стосується лише українців та не розповсюджується на інших шукачів притулку за статусом S.
Нагадаємо, Швейцарія закрила дев’ять центрів для біженців. Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії оголосив про закриття дев’яти тимчасових центрів для шукачів притулку, розрахованих на 1735 місць. Це рішення ухвалили через меншу, ніж очікувалося, кількість мігрантів. Як заявили у швейцарському уряді, дев’ять центрів для мігрантів почнуть закривати з кінця січня 2025 року.

Довідка Finance.ua:

  • Швейцарія планує виділити 5 мільярдів франків (приблизно 5,78 мільярда доларів) на відбудову України протягом наступних 12 років.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.