Кого позбавить права на притулок Швейцарія — Finance.ua

Кого позбавить права на притулок Швейцарія Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Кого позбавить права на притулок Швейцарія

Швейцарія позбавить права на притулок громадян України, які проживали в так званих тилових регіонах. Як пише Swissinfo, палата представників частково схвалила пропозицію Сенату про обмеження на видачу «дозволів S» українцям, які втікають від війни.

При наданні «статусу S» на право проживання в Швейцарії українців будуть розрізняти залежно від того, де в Україні вони проживали до виїзду з країни.

Кому будуть надавати захист

«Захист має надаватися лише тим, хто живе на спірних територіях України або на територіях, повністю або частково окупованих росією. Тим, хто жив на території під контролем України, де немає бойових дій, більше не слід надавати статус S», — пише швейцарське видання.

Ухвалена поправка стосується лише українців та не розповсюджується на інших шукачів притулку за статусом S.

Нагадаємо, Швейцарія закрила дев’ять центрів для біженців. Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії оголосив про закриття дев’яти тимчасових центрів для шукачів притулку, розрахованих на 1735 місць. Це рішення ухвалили через меншу, ніж очікувалося, кількість мігрантів. Як заявили у швейцарському уряді, дев’ять центрів для мігрантів почнуть закривати з кінця січня 2025 року.

Довідка Finance.ua:

Швейцарія планує виділити 5 мільярдів франків (приблизно 5,78 мільярда доларів) на відбудову України протягом наступних 12 років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.