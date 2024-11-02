Швейцарія закриє дев’ять центрів для біженців: причини — Finance.ua
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Швейцарія закриє дев’ять центрів для біженців: причини

Світ
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Швейцарія закриє дев’ять центрів для біженців: причини
Швейцарія закриє дев’ять центрів для біженців: причини
Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії оголосив про закриття дев’яти тимчасових центрів для шукачів притулку, розрахованих на 1735 місць. Це рішення ухвалили через меншу, ніж очікувалося, кількість мігрантів.
Про це пише Swissinfo.
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«Уряд розраховує заощадити десятки мільйонів франків, закривши інфраструктуру», — пише видання.

Коли почнуть закривати центри

Як заявили у швейцарському уряді, дев’ять центрів для мігрантів почнуть закривати з кінця січня 2025 року.

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Після цього в країні залишаться ресурси для розміщення близько 7 тис. мігрантів, наразі вони заповнені на 51%.

Чому закривають центри для біженців

Такий крок Держсекретаріат з питань міграції обґрунтував меншою, ніж очікувалося, кількістю прохань про надання притулку.
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За його даними, у серпні було подано на 23% менше заяв, ніж торік, а у вересні — на 40% менше.
У разі раптового різкого збільшення кількості прохань про надання притулку кількість доступних місць для розміщення мігрантів у Швейцарії може бути знову збільшена залежно від потреб, додали у відомстві.
Також очікується, що закриття дев’яти центрів дозволить заощадити близько 40 млн швейцарських франків (46 млн доларів) на рік.
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Нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення підвищити рівень зайнятості серед українських біженців.
Парламент Швейцарії підтримує спрощення процедури працевлаштування українських біженців. Замість дозвільного порядку пропонується запровадити повідомний.
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