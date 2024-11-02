Швейцарія закриє дев’ять центрів для біженців: причини — Finance.ua

Швейцарія закриє дев’ять центрів для біженців: причини Сьогодні 13:20 — Світ

Швейцарія закриє дев’ять центрів для біженців: причини

Державний секретаріат з питань міграції Швейцарії оголосив про закриття дев’яти тимчасових центрів для шукачів притулку, розрахованих на 1735 місць. Це рішення ухвалили через меншу, ніж очікувалося, кількість мігрантів.

Про це пише Swissinfo.

Читайте також Як швейцарці досягають багатства: сім ключових стратегій

«Уряд розраховує заощадити десятки мільйонів франків, закривши інфраструктуру», — пише видання.

Коли почнуть закривати центри

Як заявили у швейцарському уряді, дев’ять центрів для мігрантів почнуть закривати з кінця січня 2025 року.

Після цього в країні залишаться ресурси для розміщення близько 7 тис. мігрантів, наразі вони заповнені на 51%.

Чому закривають центри для біженців

Такий крок Держсекретаріат з питань міграції обґрунтував меншою, ніж очікувалося, кількістю прохань про надання притулку.

Читайте також Швейцарія виділить понад 5 млрд доларів на відбудову України до 2036 року

За його даними, у серпні було подано на 23% менше заяв, ніж торік, а у вересні — на 40% менше.

У разі раптового різкого збільшення кількості прохань про надання притулку кількість доступних місць для розміщення мігрантів у Швейцарії може бути знову збільшена залежно від потреб, додали у відомстві.

Також очікується, що закриття дев’яти центрів дозволить заощадити близько 40 млн швейцарських франків (46 млн доларів) на рік.

Читайте також Швейцарія повністю приєдналась до 14-го пакета санкцій ЄС проти росії

Нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення підвищити рівень зайнятості серед українських біженців.

Парламент Швейцарії підтримує спрощення процедури працевлаштування українських біженців. Замість дозвільного порядку пропонується запровадити повідомний.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.