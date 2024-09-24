Українцям буде легше отримати роботу у Швейцарії: що змінилось — Finance.ua

Українцям буде легше отримати роботу у Швейцарії: що змінилось Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Українцям буде легше отримати роботу у Швейцарії: що змінилось

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення підвищити рівень зайнятості серед українських біженців.

Про це пише swissinfo.ch.

Парламент Швейцарії підтримує спрощення процедури працевлаштування українських біженців. Замість дозвільного порядку пропонується запровадити повідомний.

Окрім цього, українці зі статусом «S» повинні будуть реєструватися в державних службах зайнятості (RAV).

Після отримання роботи біженці матимуть можливість вільно змінювати кантон (основна адміністративна одиниця Швейцарії, — ред.) проживання, проте зобов’язані брати участь у соціально-інтеграційних програмах.

Що таке статус «S»

Це особливий тимчасовий міграційний статус, який надається людям, що потребують негайного захисту через воєнні конфлікти або масові переслідування, без необхідності проходження стандартної процедури надання притулку. Цей статус дозволяє швидко отримати право на проживання в країні, а також дає низку прав та привілеїв, зокрема:

швидкий доступ до тимчасового захисту без тривалих процедур надання притулку,

дозвіл на проживання в Швейцарії на термін до одного року, який може бути продовжений, якщо ситуація в країні походження не стабілізується,

право на роботу — біженці зі статусом «S"можуть отримати дозвіл на працевлаштування або роботу за спрощеною процедурою,

медичне страхування та доступ до медичних послуг,

право на освіту для дітей та молоді,

обмежене право на пересування — люди зі статусом «S"можуть подорожувати в межах Шенгенської зони, але обмеженою кількістю днів на рік.

до 4 березня 2026 року та продовжити відповідні заходи підтримки для тих, на кого він поширюється. Нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії вирішила не скасовувати спеціальний статус захисту S для прибулих з Українита продовжити відповідні заходи підтримки для тих, на кого він поширюється.

Довідка Finance.ua:

Уряд Швейцарії планує інтегрувати до 40% українських біженців оскільки вважає, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Країна робить ставку на українців, як робочу силу, а тому активно фінансує мовні курси для прибулих. З цією метою було виділено 3000 швейцарських франків (3534 долари) на людину.

Станом на 31 липня статус захисту S в Швейцарії отримали 66 182 українці, водночас 26 392 дозволи на статус S були анульовані з моменту їхньої першої видачі у березні 2022 року.

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