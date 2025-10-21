0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

5 «плюшок» банківської картки, що допоможуть заощаджувати

Особисті фінанси
21
5 «плюшок» банківської картки, що допоможуть заощаджувати
5 «плюшок» банківської картки, що допоможуть заощаджувати
Сучасна банківська картка — це не лише інструмент для покупок чи зняття готівки. Вона може стати надійним помічником у формуванні фінансової подушки, контролі витрат і навіть у накопиченні коштів.
Про це повідомляє Фінкульт.

5 «плюшок» картки, щоб допомогти вам заощаджувати

1. Автоматичне відкладання коштів
Налаштуйте регулярні перекази з основного рахунку на окремий ощадний або «скриньку» в мобільному застосунку банку. Це дозволяє накопичувати непомітно для бюджету.
2. Відсотки на залишок
Деякі банки нараховують відсотки на кошти, що залишаються на картці або на пов’язаному з нею ощадному рахунку — це спосіб отримати додатковий дохід без зайвих зусиль.
3. Контроль і прозорість
Мобільний застосунок показує всі витрати та надходження. Це допомагає краще розуміти свої фінансові звички та планувати бюджет.
4. Безпека коштів
На відміну від готівки, гроші на картці захищені. Якщо картку втрачено, її можна миттєво заблокувати і зберегти кошти.
5. Бонуси та кешбек
Банки часто пропонують програми лояльності — повернення частини витрат або бонусні бали за розрахунки карткою. Це ще один спосіб заощадити.

Як ефективніше використовувати картку для накопичень

  • Відкрийте окрему картку або рахунок, призначений лише для заощаджень.
  • Установіть автоплатіж — наприклад, 10% від зарплати щомісяця на накопичення.
  • Користуйтеся «скриньками» чи «конвертами» в застосунку, щоб збирати на конкретні цілі.
  • Щомісяця перевіряйте свій прогрес і за потреби коригуйте суму відкладань.

Читайте також: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Також фахівці радять — щоб не втратити доступ до своїх коштів, завчасно перевіряйте термін дії картки. Отримавши нову, не забудьте оновити реквізити у всіх сервісах автоматичних платежів, щоб перекази відбувалися без затримок.
Читайте також
Банківська картка може стати не лише зручною у повсякденних витратах, а й дієвим фінансовим інструментом. Використовуйте її розумно — і вона допоможе вам не тільки зберігати, а й примножувати гроші.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіФінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems