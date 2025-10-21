5 «плюшок» банківської картки, що допоможуть заощаджувати Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Сучасна банківська картка — це не лише інструмент для покупок чи зняття готівки. Вона може стати надійним помічником у формуванні фінансової подушки, контролі витрат і навіть у накопиченні коштів.



5 «плюшок» картки, щоб допомогти вам заощаджувати

1. Автоматичне відкладання коштів

Налаштуйте регулярні перекази з основного рахунку на окремий ощадний або «скриньку» в мобільному застосунку банку. Це дозволяє накопичувати непомітно для бюджету.

2. Відсотки на залишок

Деякі банки нараховують відсотки на кошти, що залишаються на картці або на пов’язаному з нею ощадному рахунку — це спосіб отримати додатковий дохід без зайвих зусиль.

3. Контроль і прозорість

Мобільний застосунок показує всі витрати та надходження. Це допомагає краще розуміти свої фінансові звички та планувати бюджет.

4. Безпека коштів

На відміну від готівки, гроші на картці захищені. Якщо картку втрачено, її можна миттєво заблокувати і зберегти кошти.

5. Бонуси та кешбек

Банки часто пропонують програми лояльності — повернення частини витрат або бонусні бали за розрахунки карткою. Це ще один спосіб заощадити.

Як ефективніше використовувати картку для накопичень

Відкрийте окрему картку або рахунок, призначений лише для заощаджень.

Установіть автоплатіж — наприклад, 10% від зарплати щомісяця на накопичення.

Користуйтеся «скриньками» чи «конвертами» в застосунку, щоб збирати на конкретні цілі.

Щомісяця перевіряйте свій прогрес і за потреби коригуйте суму відкладань.

Також фахівці радять — щоб не втратити доступ до своїх коштів, завчасно перевіряйте термін дії картки. Отримавши нову, не забудьте оновити реквізити у всіх сервісах автоматичних платежів, щоб перекази відбувалися без затримок.

Банківська картка може стати не лише зручною у повсякденних витратах, а й дієвим фінансовим інструментом. Використовуйте її розумно — і вона допоможе вам не тільки зберігати, а й примножувати гроші.

