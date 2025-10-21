0 800 307 555
Укрпошта знижує ціни на доставку ще у 12 країн світу (таблиця тарифів)

Укрпошта знижує ціни на доставку ще у 12 країн світу (таблиця тарифів)
Попит на міжнародні відправлення з України зростає. Лише до Філіппін, Аргентини та Чехії кількість посилок за пів року збільшилася у середньому до 20%.
Про це повідомила Укрпошта finance.ua.
То ж Укрпошта розширює послугу «Дрібний пакет PRIME» ще на 12 країн (наразі доставка PRIME охоплює вже 86 країн світу).

Країни, куди можна відправити

Тепер відправити посилку за цим тарифом можна до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.
Оновлення тарифного пакета дозволить українцям економити до 30% на доставці.
Сервіс PRIME створений для малого та середнього бізнесу, який працює з міжнародними клієнтами. Його переваги:
● повний трекінг до моменту вручення;
● адресна доставка без підпису;
● безкоштовне повернення у разі невручення;
● оплата лише за фактичною вагою.
Граничні тарифи* на дрібні пакети PRIME (дол. США, $**)
Маса (г), понад — до включноЗона 1Зона 2Зона 3
до 100 г включно5,505,978,38
понад 100 до 250 г6,487,029,86
понад 250 до 500 г12,8314,0022,33
понад 500 до 750 г16,3617,6226,76
понад 750 до 1000 г18,1819,5829,73
Більше детально тарифи можна подивитися за посиланням.
Нагадаємо, Укрпошта запускає власну мережу поштоматів.

Де встановлять поштомати, і як вони працюватимуть

  • Український виробник Modern Expo виграв тендер і вже до кінця року встановить перші 100 модулів — 70 у Києві та 30 в Одесі.
  • Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0, який уже доступний у App Store та Google Play.
  • В Укрпошті заявляють, що поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки: вони захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож витримають і дощ, і мороз.
Також українські користувачі тепер зможуть щомісяця відстежувати ефективність доставки посилок Укрпошти.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
