Банкам може знадобитися докапіталізація у разі підвищення податку — НБУ

Національний банк України попереджає, що в разі повторного запровадження підвищеної ставки податку на прибуток для банків (50% замість чинних 25%) із 2026 року, може виникнути потреба у докапіталізації деяких державних банків.

Про це Національний банк України повідомив у коментарі виданню Економічна правда.

Ризики для ліквідності та стабільності

«Це рішення дійсно може спричинити негативний вплив на ліквідність сектора через потребу відволікти для сплати податку значного запасу коштів» — пояснює регулятор.

Крім того, регулятор бачить ризик невиконання частиною банків, зокрема державних, програм капіталізації за результатами оцінки стійкості у 2025 році. Це може створити потребу у додатковому вливанні капіталу з держбюджету.

Регулятор нагадав, що підвищений податок банки сплачували вже двічі: у 2023 році (77 млрд грн) та 2024 році (96 млрд грн), забезпечивши третину податкових надходжень держави.

Зараз у Нацбанку вважають цю ініціативу небезпечною, такою що підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні наслідки не лише для банків.

НБУ зазначає, що підвищення ставки податку може стимулювати банки до «податкового арбітражу» й знижує мотивацію працювати прозоро.

Обмежений фіскальний ефект

За оцінками НБУ, реальний фіскальний ефект від такого кроку буде відносно невеликим — близько 20 млрд грн, тоді як у пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про 30 млрд грн.

Передусім тому, що більшість прибутків генерують саме державні банки, які у будь-якому разі переказують державі свій прибуток у вигляді дивідендів.

Там додають, що банки могли б забезпечити набагато більші відрахування у бюджет, вкладаючись в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Проте підвищена ставка податку на прибуток зриває ці плани.

«Тому Національний банк ініціюватиме подальше обговорення цього питання на всіх рівнях, щоб не допустити повторення помилкових кроків», — зазначають у регуляторі.

Ставка податку на прибуток для банків

Ставка податку на прибуток для банків становить 25% (проти 18% для всіх інших нефінансових компаній).

У 2023 році держава, як екстраординарний захід, одноразово запровадила ще вищу ставку податку — 50%. Рішення ухвалили наприкінці року, тож фактично його запровадили «заднім числом».

У 2024 році ситуація повторилася: наприкінці року Рада ухвалила законопроєкт, яким знову підвищила ставку податку на прибуток до 50%. Нові правила також запрацювали ретроспективно.

У 2025 році ставка податку на прибуток для банків залишається у розмірі 25%. Водночас голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт , яким пропонує втретє запровадити підвищену ставку податку — з 2026 року.

Нагадаємо, на початку жовтня Finance.ua повідомляв , що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до продажу державних пакетів акцій у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк». Процес відбуватиметься у три етапи:

підготовка акцій до продажу;

проведення конкурсу;

укладення договору купівлі-продажу.

Мінфін планує до кінця осені 2025 року оголосити конкурс з відбору радника, який супроводжуватиме процес продажу акцій обох банків.

