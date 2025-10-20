Суд зняв арешт з одного з ТРЦ Києва «Гулівер» у столиці Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

Суд 17 жовтня скасував арешт з київського торгово-розважального комплексу «Гулівер», накладений у кримінальному провадженні проти посадових компаній ТОВ «Три О» (попередній власник ТРЦ) за ухилення від сплати податків.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку, який разом з Укрексімбанком набув право власності на комплекс за борги.

У повідомленні також йдеться, що державні банки продовжують роботу щодо стабілізації управління обʼєктом: укладено значну частину договорів оренди, договори на обслуговування комплексу, також підписано та сформовано управлінську команду.

На цьому етапі банки мають намір самостійно управляти комплексом, а доходи направляти на фінансування економіки та ОПК.

«Гулівер» — один із найбільших торгово-розважальних комплексів Києва, який має площу близько 150 000 кв. м та 35 поверхів.

