Суд зняв арешт з одного з ТРЦ Києва «Гулівер» у столиці

Суд 17 жовтня скасував арешт з київського торгово-розважального комплексу «Гулівер», накладений у кримінальному провадженні проти посадових компаній ТОВ «Три О» (попередній власник ТРЦ) за ухилення від сплати податків.
Про це повідомила пресслужба Ощадбанку, який разом з Укрексімбанком набув право власності на комплекс за борги.
У повідомленні також йдеться, що державні банки продовжують роботу щодо стабілізації управління обʼєктом: укладено значну частину договорів оренди, договори на обслуговування комплексу, також підписано та сформовано управлінську команду.
На цьому етапі банки мають намір самостійно управляти комплексом, а доходи направляти на фінансування економіки та ОПК.
«Гулівер» — один із найбільших торгово-розважальних комплексів Києва, який має площу близько 150 000 кв. м та 35 поверхів.
