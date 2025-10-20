рф пошкодила залізницю в Сумській області: які потяги затримуються Сьогодні 10:10 — Фондовий ринок

рф пошкодила залізницю в Сумській області: які потяги затримуються

Як повідомляє «Укрзалізниця», через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку. Тож ряд потягів слідують з затримками.

Зокрема, від ст. Плиски поїзди:

№ 46 Ужгород — Харків

№ 113 Харків — Львів

відправились із затримкою більше 1 години через заміну локомотивної тяги. Є зміни і у регіональному сполученні.

Так, з резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд № 895 Конотоп — Фастів-1. Прибуде на кінцеву зупинку з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин.

Також затримується приміський рейс № 6452 Ніжин — Конотоп. Наразі затримка 2 години.

