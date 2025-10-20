0 800 307 555
укр
рф пошкодила залізницю в Сумській області: які потяги затримуються

Фондовий ринок
10
Як повідомляє «Укрзалізниця», через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку. Тож ряд потягів слідують з затримками.
Зокрема, від ст. Плиски поїзди:
  • № 46 Ужгород — Харків
  • № 113 Харків — Львів
відправились із затримкою більше 1 години через заміну локомотивної тяги. Є зміни і у регіональному сполученні.
Так, з резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд № 895 Конотоп — Фастів-1. Прибуде на кінцеву зупинку з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин.
Також затримується приміський рейс № 6452 Ніжин — Конотоп. Наразі затримка 2 години.
