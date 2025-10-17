iPhone 18 Pro та Pro Max: яка там буде камера Сьогодні 03:12 — Фондовий ринок

У мережі з’явилися нові інсайди про камеру в iPhone 18 Pro — цього разу подробицями поділилися у південнокорейському виданні ETNews. Інсайдери очікують, що новий флагманський iPhone отримає камеру зі змінною діафрагмою.

Видання посилається на повідомлення, яке отримали постачальники від Apple . Повідомляється, що розробка обладнання для змінної діафрагми вже ведеться:

«За даними галузевих джерел, Apple вирішила встановити змінну діафрагму в iPhone 18 [Pro та Pro Max]. План установки вже підтверджений, і зараз активно просувається комерціалізація відповідних компонентів та модулів», — пише ETNews.

Зі змінною діафрагмою можна буде керувати кількістю світла, що потрапляє на матрицю — як на професійних фотоапаратах. Нова камера зі змінною діафрагмою повинна замінити основний ширококутний модуль.

За виробництво камери відповідатимуть LG Innotech, Foxconn, Luxshare ICT та Sunny Optical. Презентація iPhone 18 Pro/Pro Max очікується восени наступного року.

iLenta За матеріалами:

