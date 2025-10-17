iPhone 18 Pro та Pro Max: яка там буде камера
У мережі з’явилися нові інсайди про камеру в iPhone 18 Pro — цього разу подробицями поділилися у південнокорейському виданні ETNews. Інсайдери очікують, що новий флагманський iPhone отримає камеру зі змінною діафрагмою.
Видання посилається на повідомлення, яке отримали постачальники від Apple. Повідомляється, що розробка обладнання для змінної діафрагми вже ведеться:
«За даними галузевих джерел, Apple вирішила встановити змінну діафрагму в iPhone 18 [Pro та Pro Max]. План установки вже підтверджений, і зараз активно просувається комерціалізація відповідних компонентів та модулів», — пише ETNews.
Зі змінною діафрагмою можна буде керувати кількістю світла, що потрапляє на матрицю — як на професійних фотоапаратах. Нова камера зі змінною діафрагмою повинна замінити основний ширококутний модуль.
За виробництво камери відповідатимуть LG Innotech, Foxconn, Luxshare ICT та Sunny Optical. Презентація iPhone 18 Pro/Pro Max очікується восени наступного року.
