Apple представила довгоочікувані пристрої: коли будуть у продажу

Фондовий ринок
101
Apple показала відразу три пристрої на новому чипі M5: iPad Pro, MacBook Pro і гарнітуру Vision Pro. Усі вони отримали помітний приріст продуктивності та підтримку просунутих ШІ-функцій.
Гаджети надійдуть у продаж 22 жовтня.
Найпотужніший планшет компанії, iPad Pro, тепер працює на M5 і буде в 3.5 разів продуктивнішим під час роботи з ШІ порівняно з торішньою моделлю.
Крім нового процесора, планшет отримав більш швидку пам’ять, поліпшені бездротові модулі і підтримку швидкої зарядки до 50% за 30 хвилин. Ціни стартують від 1000 доларів за 11-дюймову версію і 1300 доларів за 13-дюймову.
Не залишилася без апгрейда і гарнітура Vision Pro. Вона теж переходить на чип M5, отримавши приріст швидкості обробки даних і рендерингу зображення, тепер до 120 Гц проти колишніх 100.
ШІ-функції, на кшталт генерації цифрового аватара і просторових фото, працюють на 50% швидше. Автономність зросла на півгодини, до 2,5 годин загального використання. Разом із гарнітурою представили і новий Dual Knit Band — покращений ремінець із регулюванням натягу.
Замикає трійку оновлень 14-дюймовий MacBook Pro на M5. Apple заявляє, що ноутбук став у 3.5 раза швидшим у ШІ-завданнях і на 20% потужнішим під час багатопотоковості.
Пропускна здатність пам’яті збільшилася з 120 ГБ/с до 156 ГБ/с, також пристрій тепер може працювати автономно до 24 годин. Зовні ноутбук не змінився, але отримав варіант із накопичувачем до 4 ТБ. Базова конфігурація оцінюється в 1600 доларів.
За матеріалами:
УНІАН
Також за темою
