Які пристрої найближчим часом випустить Apple
Марк Гурман, відомий інсайдер з Bloomberg, випустив матеріал, в якому розповів, чого чекати прихильникам Apple від компанії в осяжному майбутньому. Більша частина з перерахованого з’явиться до кінця року.
За його словами, зараз Apple наближається до масового виробництва нових MacBook.
Йдеться про MacBook Air і MacBook Pro з чіпами серії M5. Вийдуть вони в період «між кінцем 2025 року і першим кварталом 2026 року». У цьому ж вікні має відбутися реліз нового Studio Display.
Як зазначає Гурман, оновлення MacBook Pro до M5 буде мінорним. Масштабне оновлення планується наприкінці 2026 року у версії на Apple M6 — очікується, що тоді ноутбук отримає OLED-екран і позбудеться «чубчика», а сам M6 буде виготовлений за 2-нм техпроцесом.
Крім цього, до кінця року купертинівці мають випустити нові iPad Pro і Vision Pro, а також кілька оновлень для Apple TV і HomePod mini.
На початок 2026 року в Apple також готують бюджетний смартфон iPhone 17e і новий iPad Air з чипом M4 і Face ID. Очікується, що це буде найбільше оновлення планшета за останні 5 років.
Поділитися новиною
Також за темою
Які пристрої найближчим часом випустить Apple
91 компанія видалила росіян з власників (інфографіка)
Прибутки українських підприємств у 4,4 раза перевищили збитки в першому півріччі 2025 року
Nvidia інвестує $100 млрд в OpenAI
Стриманість та технології: BMW готує нову епоху дизайну
Nvidia відкриває перший центр штучного інтелекту на Близькому Сході