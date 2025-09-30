Які пристрої найближчим часом випустить Apple Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

Які пристрої найближчим часом випустить Apple

Марк Гурман, відомий інсайдер з Bloomberg, випустив матеріал, в якому розповів, чого чекати прихильникам Apple від компанії в осяжному майбутньому. Більша частина з перерахованого з’явиться до кінця року.

За його словами , зараз Apple наближається до масового виробництва нових MacBook.

Йдеться про MacBook Air і MacBook Pro з чіпами серії M 5 . Вийдуть вони в період «між кінцем 2025 року і першим кварталом 2026 року». У цьому ж вікні має відбутися реліз нового Studio Display.

Як зазначає Гурман, оновлення MacBook Pro до M 5 буде мінорним. Масштабне оновлення планується наприкінці 2026 року у версії на Apple M 6 — очікується, що тоді ноутбук отримає OLED-екран і позбудеться «чубчика», а сам M 6 буде виготовлений за 2-нм техпроцесом.

Крім цього, до кінця року купертинівці мають випустити нові iPad Pro і Vision Pro, а також кілька оновлень для Apple TV і HomePod mini.

На початок 2026 року в Apple також готують бюджетний смартфон iPhone 17e і новий iPad Air з чипом M 4 і Face ID. Очікується, що це буде найбільше оновлення планшета за останні 5 років.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.