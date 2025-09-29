Прибутки українських підприємств у 4,4 раза перевищили збитки в першому півріччі 2025 року
За січень-червень 2025 року фінансовий результат великих і середніх підприємств України був позитивним, отриманий прибуток перевищив збитки у 4,4 раза.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Основні показники
- сума прибутку — 555,7 млрд грн;
- частка прибуткових підприємств — 74,3%;
- загальні збитки — 126,9 млрд грн.
Лідери за прибутком
Найбільший обсяг прибутку зафіксовано у таких видах діяльності:
- промисловість — 203,8 млрд грн;
- страхова та фінансова діяльність — 167,9 млрд грн;
- оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 87,2 млрд грн.
Найбільші збитки
Частина підприємств зазнала значних втрат. Найбільші суми збитків припали на:
- промисловість — 74,4 млрд грн;
- оптову й роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 18,5 млрд грн;
- транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність — 18,2 млрд грн.
Нагадаємо, кількість компаній та ФОПів у Клубі білого бізнесу зменшилася на 26% за останній квартал. Станом на сьогодні в оновленому переліку — 6 619 компаній та 530 ФОПів. За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, а додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24.
Основними перешкодами для бізнесу залишаються нестача робочої сили, ризики безпеки та зростання цін, а головне очікування підприємців — це завершення війни.
