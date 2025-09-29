0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прибутки українських підприємств у 4,4 раза перевищили збитки в першому півріччі 2025 року

Фондовий ринок
13
Прибутки українських підприємств у 4,4 раза перевищили збитки в першому півріччі 2025 року
Прибутки українських підприємств у 4,4 раза перевищили збитки в першому півріччі 2025 року
За січень-червень 2025 року фінансовий результат великих і середніх підприємств України був позитивним, отриманий прибуток перевищив збитки у 4,4 раза.
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Основні показники

  • сума прибутку — 555,7 млрд грн;
  • частка прибуткових підприємств — 74,3%;
  • загальні збитки — 126,9 млрд грн.

Лідери за прибутком

Найбільший обсяг прибутку зафіксовано у таких видах діяльності:
  • промисловість — 203,8 млрд грн;
  • страхова та фінансова діяльність — 167,9 млрд грн;
  • оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 87,2 млрд грн.
Інфографіка: Держстат
Інфографіка: Держстат

Найбільші збитки

Частина підприємств зазнала значних втрат. Найбільші суми збитків припали на:
  • промисловість — 74,4 млрд грн;
  • оптову й роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 18,5 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність — 18,2 млрд грн.
Інфографіка: Держстат
Інфографіка: Держстат
Нагадаємо, кількість компаній та ФОПів у Клубі білого бізнесу зменшилася на 26% за останній квартал. Станом на сьогодні в оновленому переліку — 6 619 компаній та 530 ФОПів. За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, а додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24.
Основними перешкодами для бізнесу залишаються нестача робочої сили, ризики безпеки та зростання цін, а головне очікування підприємців — це завершення війни.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems