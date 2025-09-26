0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

HSBC протестував квантові комп’ютери в торгівлі облігаціями

Фондовий ринок
27
HSBC протестував квантові комп’ютери в торгівлі облігаціями
HSBC протестував квантові комп’ютери в торгівлі облігаціями
Найбільший банк Європи HSBC повідомив, що тестове використання квантових комп’ютерів для торгівлі облігаціями дало обнадійливі результати.
Про це повідомляє Reuters.
HSBC разом з IBM протестував квантові алгоритми, які показали 34% поліпшення у прогнозуванні ймовірності виконання угоди за вказаною ціною. Це надало банку конкурентну перевагу порівняно зі звичайними обчисленнями.
Квантові комп’ютери покликані використовувати закони квантової фізики для вирішення складних задач значно швидше, ніж традиційні системи. Прихильники вважають, що технологія здатна змінити цілі галузі, зокрема фінансову сферу, але наразі практичних застосувань небагато.
Читайте також
За оцінками McKinsey, ринок квантових технологій протягом наступного десятиліття може зрости до $100 млрд. При цьому у 2024 році обсяг доходів від квантових обчислень становив лише $4 млрд.
«Ми тепер маємо реальний приклад того, як сучасні квантові комп’ютери можуть вирішувати бізнес-завдання у великому масштабі», — зазначив керівник напряму квантових технологій HSBC Філіп Інталлура.
Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems