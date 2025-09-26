HSBC протестував квантові комп’ютери в торгівлі облігаціями Сьогодні 21:33 — Фондовий ринок

HSBC протестував квантові комп’ютери в торгівлі облігаціями

Найбільший банк Європи HSBC повідомив, що тестове використання квантових комп’ютерів для торгівлі облігаціями дало обнадійливі результати.

Про це повідомляє Reuters.

HSBC разом з IBM протестував квантові алгоритми, які показали 34% поліпшення у прогнозуванні ймовірності виконання угоди за вказаною ціною. Це надало банку конкурентну перевагу порівняно зі звичайними обчисленнями.

Квантові комп’ютери покликані використовувати закони квантової фізики для вирішення складних задач значно швидше, ніж традиційні системи. Прихильники вважають, що технологія здатна змінити цілі галузі, зокрема фінансову сферу, але наразі практичних застосувань небагато.

За оцінками McKinsey, ринок квантових технологій протягом наступного десятиліття може зрости до $100 млрд. При цьому у 2024 році обсяг доходів від квантових обчислень становив лише $4 млрд.

«Ми тепер маємо реальний приклад того, як сучасні квантові комп’ютери можуть вирішувати бізнес-завдання у великому масштабі», — зазначив керівник напряму квантових технологій HSBC Філіп Інталлура.

