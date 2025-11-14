IFC інвестує $25 млн в Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з Групи Світового банку внесе $25 млн у фонд прямих інвестицій Rebuild Ukraine Fund LP (REBUF), який рік тому запустила провідна українська інвестиційну групу Dragon Capital.

Як зазначається на сайті IFC, відповідний проєкт його рада директорів схвалила на засіданні 3 листопада.

Корпорація уточнила, що REBUF орієнтований на малі та середні підприємства, має цільовий розмір $250 млн та є універсальним фондом, який зосереджується на споживчих товарах і послугах, охороні здоров’я, фармацевтиці, фінансових послугах, секторах, пов’язаних із сільським господарством, будівельних матеріалах, роздрібній торгівлі та технологіях.

«Фонд націлений на придбання контрольних пакетів акцій через стратегії викупу або зростання капіталу в зрілих компаніях», — додала IFC.

Згідно з матеріалами, інвестиція буде підтримана гарантією перших збитків на 50% від її суми за рахунок підтримки Франції та інших гарантів.

Як зазначила корпорація, її внесок як якірного інвестора буде мати вирішальне значення для підтримки фонду в досягненні його першого закриття в складних умовах залучення коштів. IFC нагадала, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україні було запущено лише один фонд прямих інвестицій, і для його успішного закриття знадобилася значна підтримка з боку установ фінансування розвитку (DFI), включаючи якірну роль IFC (фонд Horizon Capital Growth Fund IV обсягом $350 млн. — Ред.). Очікується, що REBUF потребуватиме подібної підтримки і буде фінансуватися переважно за рахунок DFI, йдеться у опублікованих матеріалах.

Керуючий директор та голова напряму прямих інвестицій Dragon Capital Андрій Носок на Конференції з відновлення України у Римі в липні повідомив, що компанія інвестує у REBUF власні $20 млн. Окрім того, рішення про внесення в нього $25 млн на початку липня схвалив Європейський банк реконструкції та розвитку. За словами Носка, перше закриття фонду планувалося у вересні цього року.

Він нагадав, що Dragon Capital займається інвестиціями в приватний капітал в Україні 25 років, у тому числі з 2010 року управляє фондами прямих інвестицій. REBUF — це третій такий фонд, який дотримується тієї самої стратегії, що й попередні. Згідно з презентацією REBUF, розмір інвестицій в компанії — $7−30 млн.

