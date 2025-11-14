АМКУ оштрафував товариства за змову під час закупівлі технічної солі Сьогодні 14:28 — Фондовий ринок

Антимонопольний комітет України прийняв рішення, яким визнав дії ТОВ «СОЛТ ІНДАСТРІ» і ТОВ «Торговий дім «КИП І КО» порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів шести торгів на закупівлі технічної солі.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Торги проводились КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва, КП «ДІЛЬНИЦЯ ПО РЕМОНТУ, УТРИМАННЮ АВТОШЛЯХІВ ТА СПОРУДЖЕНЬ НА НИХ» (2 процедури торгів), КПТМ «Криворіжтепломережа», КП «Полігон Екологія» та КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» з травня 2024 по березень 2025 р., загальна очікувана вартість становила 33 575 500,00 грн.

Під час розслідування справи Комітет встановив обставини та факти, що у своїй сукупності свідчать про спільну та скоординовану поведінку товариств і, як результат, про вчинення порушення та про усунення конкуренції між ними під час участі у зазначених торгах.

АМКУ визнав такі дії ТОВ «СОЛТ ІНДАСТРІ» і ТОВ «Торговий дім «КИП І КО» порушенням, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, та оштрафував їх у сумі на 18 911 880,00 грн.

Нагадаємо, що згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.