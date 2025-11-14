0 800 307 555
АМКУ оштрафував дві компанії за змову на торгах Укрнафти

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «Продмет» і ТОВ «Стілс Україна» на 9,23 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час державних торгів.
Про це повідомили в компанії «Укрнафта», за заявою якої АМКУ розглядав справу.
Як встановив АМКУ, дві компанії вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час участі у чотирьох торгах із закупівлі сплавів та труб, проведених АТ «Укргазвидобування», ПАТ «Центренерго» та АТ «Укрнафта» у 2023−2024 роках з очікуваною вартістю 36,95 млн грн.
Крім того, ТОВ «Продмет» і ТОВ «Стілс Україна» позбавлені права брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.
