Американська компанія Carlyle розглядає купівлю активів «Лукойлу»

Американська приватна інвестиційна компанія Carlyle розглядає варіант придбання закордонних активів російської нафтової компанії «Лукойл».

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела, обізнані з ситуацією.

Попередні переговори та можливі кроки

За словами джерел, Carlyle знаходиться на початковій стадії вивчення можливості придбання активів. Воно додало, що компанія планує подати заявку на отримання ліцензії в США, яка дозволить їй придбати активи до початку проведення комплексної перевірки, додавши, що компанія все ще може відмовитися від угоди.

За даними другого джерела, Carlyle повідомила «Лукойл» про свої наміри.

Офіційно Carlyle і «Лукойл» ще нічого не коментували.

Санкції США та обмеження для «Лукойлу»

США ввели санкції проти «Лукойлу» і заблокували спробу компанії продати закордонні активи швейцарській торговій компанії Gunvor.

«Carlyle має більше шансів отримати схвалення США», — сказав директор консалтингової компанії Surrey Clean Energy і колишній керівник відділу торгівлі нафтою в торговому підрозділі російського «Газпрому» Аді Імсірович.

Міністерство фінансів США встановило крайній термін 21 листопада, після якого угоди з російською компанією будуть заборонені. «Лукойл» подав заявку на продовження терміну, повідомляло Reuters у середу.

Глобальні активи «Лукойлу»

«Лукойл», який видобуває близько 2% світового обсягу нафти в росії та за кордоном, нині шукає покупців для своїх міжнародних активів, які виробляють 0,5% світової нафти і, за даними на 2024 рік, оцінюються в близько 22 млрд доларів.

Протягом десятиліть «Лукойл» був найактивнішою російською нафтовою компанією за кордоном, допомагаючи москві просувати м’яку економічну силу за межами росії, пише видання. «Лукойл» має три нафтопереробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті та Нігерії, а також сотні роздрібних АЗС по всьому світу, включаючи США.

Останні санкції США також порушили діяльність «Лукойлу» в Іраку, Фінляндії та Болгарії.

Carlyle, одна з найбільших у світі компаній з управління приватним капіталом, альтернативними активами та фінансових послуг, має під управлінням активи на суму 474 мільярди доларів.

