0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції

Фондовий ринок
23
Кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції
Кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції
Щонайменше кожен десятий роздрібний інвестор уже використовує ChatGPT, щоб вибирати, які акції купити, що підживлює справжній бум на ринку робо-радників (robo-advisory).
Про це повідомляє агентство Reuters.
Завдяки штучному інтелекту будь-хто може самостійно підбирати акції, стежити за їхньою динамікою та отримувати інвестиційний аналіз, який раніше був доступний тільки великим банкам або інституційним інвесторам.
За даними аналітичної компанії Research and Markets, ринок робо-радників — тобто всіх компаній, що надають автоматизовані, алгоритмічні фінансові поради, включно з фінтехом, банками і керуючими активами, — може зрости з 61,75 млрд доларів у 2024 році до 470,91 млрд доларів у 2029-му, що означає зростання приблизно на 600%.
«У мене більше немає розкоші мати Bloomberg-термінал або інші наддорогі сервіси ринкових даних, — розповів інвестор на прізвище Леунг. — Навіть простий інструмент на кшталт ChatGPT може багато чого зробити і повторити значну частину роботи, яку я виконував раніше».
Читайте також
Водночас він застеріг, що ШІ може пропустити важливий аналіз, оскільки не має доступу до платних джерел.
Опитування брокера eToro серед 11 000 роздрібних інвесторів по всьому світу показало: близько половини готові використовувати АІ-інструменти — такі як ChatGPT або Gemini від Google — для підбору або корекції інвестицій, і вже 13% це роблять.
У Великій Британії, за даними дослідження компанії Finder, 40% респондентів зверталися до чат-ботів і АІ за порадами щодо особистих фінансів.
Сам ChatGPT попереджає, що на нього не можна покладатися як на професійного фінансового радника. OpenAI не розкриває даних про те, скільки людей використовують чат-бот для вибору інвестицій.
Читайте також
«Моделі ШІ можуть бути блискучими, — каже Дан Мочулскі, керівник eToro у Великій Британії, де платформа має 30 млн користувачів, — Ризик у тому, що люди сприймають універсальні моделі на кшталт ChatGPT або Gemini як чарівну кулю».
Мочулскі наголошує: краще користуватися спеціалізованими АІ-платформами, які навчені аналізувати ринки, адже загальні моделі можуть помилятися в цифрах і датах, надто покладатися на минулі тенденції та усталені наративи, намагаючись передбачити майбутнє.
📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
Економічна Правда
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems