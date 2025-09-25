401,5 млн грн: у Києві приватизували завод «Квант» — Фонд держмайна Сьогодні 16:12 — Фондовий ринок

401,5 млн грн: у Києві приватизували завод «Квант» — Фонд держмайна

у 2,32 раза. Як повідомляє Фонд Держмайна України, вартість державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі АТ «Завод «КВАНТ» у ході торгів зросла

Команда ФДМУ провела успішний аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі АТ «Завод «КВАНТ». Торги проходили в електронній торговій системі « Prozorro.Продажі ».

У торгах за об’єкт змагалося 5 учасників, що зумовило зростання вартості у 2,32 раза зі стартових — 172 961 546 гривень, до фінальних — 401 500 000,00 гривень.

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Дженерал Агро Трейд».

«Ми вкотре довели, що прозора приватизація — це найкращий шлях для розвитку державних підприємств. Аукціон із продажу АТ «Завод «КВАНТ» завершився з гарним результатом завдяки конкуренції учасників. Це свідчить про високий інтерес до українських активів. Ми впевнені, що новий власник модернізує виробничі потужності та створить нові робочі місця. Кошти від продажу підуть на підтримку економіки та посилення обороноздатності країни. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб перетворювати державні активи на ефективні бізнес-проєкти», — наголосила в. о. Голови Фонду держмайна Іванна Смачило.

АТ «Завод «Квант» розташований в Голосіївському районі міста Києва. Серед ключових переваг — велика площа виробничих приміщень та вигідне розташування, що створює додаткові можливості для розвитку і ведення бізнесу.

