ФДМУ спрямував ще 200 млн грн на відновлення України від боргів ТРЦ Ocean Plaza — Finance.ua

ФДМУ спрямував ще 200 млн грн на відновлення України від боргів ТРЦ Ocean Plaza Сьогодні 15:38 — Казна та Політика

ФДМУ спрямував ще 200 млн грн на відновлення України від боргів ТРЦ Ocean Plaza

Як повідомив Фонд Держмайна України, ще 200 млн грн спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії в якості погашення заборгованості за нарахованими відсотками ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (власник ТРЦ Ocean Plaza) за кредитним договором, права вимоги за яким, згідно з рішенням Апеляційної палати ВАКС від 10.12.2024, були стягнуті в дохід держави.

Про це пише ФДМУ

Читайте також Суд підтвердив націоналізацію боргів ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергами

Раніше вже було спрямовано 1,2 млрд гривень до фонду. Якщо підсумувати, то загалом вже спрямовано 1,4 млрд грн в якості погашення заборгованості ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» за цим кредитним договором і всі ці кошти в результаті спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Фонд державного майна управляє часткою у розмірі 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», який є власником активу у вигляді ТРЦ Ocean Plaza. Станом на сьогодні проходить активна підготовка об’єкта до приватизації аби якнайшвидше провести аукціон. У цьому році планується це зробити в межах великої приватизації.

Читайте також Фонд держмайна спрямував 1,2 млрд грн від оренди ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії

ФДМУ є ефективним менеджером, і поки триває підготовка об’єкта, націоналізований ТРЦ Ocean Plaza наповнює Фонд ліквідації наслідків збройної агресії та вже працює на відновлення нашої країни.

Кожен відвідувач Ocean Plaza сприяє наповненню Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, допомагаючи відновленню та розвитку країни.

«Фонд державного майна демонструє ефективне управління націоналізованими активами: поки триває підготовка Ocean Plaza до приватизації, він вже працює на економіку країни. 1,4 млрд грн, отримані від оренди торгових площ, спрямовані на ліквідацію наслідків збройної агресії. Це реальний внесок у відновлення України. Кожен відвідувач цього ТРЦ фактично підтримує економіку та допомагає країні ставати сильнішою», — наголосила в. о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

Читайте також Мін’юст обнуляє борг ТРЦ Ocean Plaza перед Ротенбергом

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, 20 березня 2023 року рішенням ВАКС частку у розмірі 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТРЦ Ocean Plaza) було стягнуто в дохід держави, і органом управління частки став ФДМУ. Раніше ця частка належала російському підприємцю Аркадію Ротенбергу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.