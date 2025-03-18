Фонд держмайна спрямував 1,2 млрд грн від оренди ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії — Finance.ua

Фонд держмайна спрямував 1,2 млрд грн від оренди ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії Сьогодні 11:23 — Фондовий ринок

Фонд держмайна спрямував 1,2 млрд грн від оренди ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії

1,2 млрд гривень спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії від передачі в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомляє ФДМУ.

Фонд державного майна управляє часткою у розмірі 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», який є власником активу у вигляді ТРЦ Ocean Plaza.

Станом на сьогодні проходить активна підготовка об’єкта до приватизації аби якнайшвидше провести аукціон. У цьому році плануємо це зробити в межах великої приватизації.

Проте ФДМУ є ефективним менеджером, і поки триває підготовка об’єкта, націоналізований ТРЦ Ocean Plaza наповнює Фонд ліквідації наслідків збройної агресії та вже працює на відновлення нашої країни. 1,2 млрд гривень були отримані від здачі в оренду торгових площ в ТРЦ і в результаті спрямовані до фонду.

Кожен відвідувач Ocean Plaza сприяє наповненню Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, допомагаючи відновленню та розвитку країни.

«Фонд державного майна демонструє ефективне управління націоналізованими активами: поки триває підготовка Ocean Plaza до приватизації, він вже працює на економіку країни. 1,2 млрд грн, отримані від оренди торгових площ, спрямовані на ліквідацію наслідків збройної агресії. Це реальний внесок у відновлення України. Кожен відвідувач цього ТРЦ фактично підтримує економіку та допомагає країні ставати сильнішою», — наголосила в. о голови ФДМУ Іванна Смачило.

Нагадаємо, 20 березня 2023 року рішенням ВАКС частку у розмірі 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТРЦ Ocean Plaza) було стягнуто в дохід держави і органом управління частки став ФДМУ. Раніше ця частка належала російському підприємцю Аркадію Ротенбергу.

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