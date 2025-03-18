Фонд держмайна спрямував 1,2 млрд грн від оренди ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії — Finance.ua
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Фонд держмайна спрямував 1,2 млрд грн від оренди ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії

Фондовий ринок
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Фонд держмайна спрямував 1,2 млрд грн від оренди ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії
Фонд держмайна спрямував 1,2 млрд грн від оренди ТРЦ Ocean Plaza на ліквідацію наслідків збройної агресії
1,2 млрд гривень спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії від передачі в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza.
Про це повідомляє ФДМУ.
Фонд державного майна управляє часткою у розмірі 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», який є власником активу у вигляді ТРЦ Ocean Plaza.
Станом на сьогодні проходить активна підготовка об’єкта до приватизації аби якнайшвидше провести аукціон. У цьому році плануємо це зробити в межах великої приватизації.
Проте ФДМУ є ефективним менеджером, і поки триває підготовка об’єкта, націоналізований ТРЦ Ocean Plaza наповнює Фонд ліквідації наслідків збройної агресії та вже працює на відновлення нашої країни. 1,2 млрд гривень були отримані від здачі в оренду торгових площ в ТРЦ і в результаті спрямовані до фонду.
Кожен відвідувач Ocean Plaza сприяє наповненню Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, допомагаючи відновленню та розвитку країни.
«Фонд державного майна демонструє ефективне управління націоналізованими активами: поки триває підготовка Ocean Plaza до приватизації, він вже працює на економіку країни. 1,2 млрд грн, отримані від оренди торгових площ, спрямовані на ліквідацію наслідків збройної агресії. Це реальний внесок у відновлення України. Кожен відвідувач цього ТРЦ фактично підтримує економіку та допомагає країні ставати сильнішою», — наголосила в. о голови ФДМУ Іванна Смачило.
Нагадаємо, 20 березня 2023 року рішенням ВАКС частку у розмірі 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (ТРЦ Ocean Plaza) було стягнуто в дохід держави і органом управління частки став ФДМУ. Раніше ця частка належала російському підприємцю Аркадію Ротенбергу.

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За матеріалами:
Finance.ua
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