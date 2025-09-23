0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Windows 11 повернули затребувану функцію, яка зникла ще в Windows Vista

Фондовий ринок
42
В останніх збірках Windows для інсайдерів Microsoft повернула до життя одну з функцій, присутніх у старих операційних системах. Мова про технологію DreamScenes, яка давала змогу ставити відео на шпалери.
Відео відтворюються щоразу, коли ви переглядаєте робочий стіл, подібно до сторонніх рішень, таких як Wallpaper Engine. Є підтримка mp4, avi та інших популярних форматів.
Як зазначає The Verge, схожим чином працювала й оригінальна DreamScene з Windows Vista. Однак з якоїсь причини Microsoft не стала переносити цю функцію в Windows 7 і Windows 10, залишивши користувачам вибір шпалер зі статичних картинок.
Відеошпалери — доволі затребувана функція у користувачів Windows. Wallpaper Engine практично ніколи не покидає топ-20 найпопулярніших продуктів Steam. Наприклад, просто зараз у Wallpaper Engine одночасно перебуває понад 90 тис. осіб.
Поки функція тестується в бета-збірках Windows 11 (26×20.6690), а реліз для всіх має відбутися трохи пізніше.
Тим часом Microsoft нагадує, що Windows 10 наближається до завершення свого життєвого циклу. Підтримка операційки завершиться менше ніж за місяць. Водночас є кілька способів (зокрема й безкоштовний) ще цілий рік після припинення підтримки отримувати апдейти.
Windows 11 вже обігнала «десятку» і тепер є найпопулярнішою у світі десктопною ОС. Хоча в деяких країнах, зокрема в Україні, стара ОС все ще є вибором більшості.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems