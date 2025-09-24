0 800 307 555
Акції Apple відновилися після презентації нових iPhone

Після презентації нових моделей iPhone, Apple Watch та AirPods котирування Apple зросли на 4% у понеділок, що дозволило компанії повністю відіграти втрати 2025 року.
Про це повідомляє CNBC.
Відтепер її акції з початку року демонструють зростання більш ніж на 2%, і Apple стала останньою серед технологічних гігантів, що змогла вийти в позитивну зону. Аналітики відзначають особливо високий попит на iPhone 17 Air вартістю $999, який отримав перший за кілька років суттєвий редизайн.
За оцінками Bank of America Securities, середній час очікування доставки нових смартфонів зріс до 18 днів проти 10 днів у 2024 році, що свідчить про активні продажі.
Попит виявився сильним і на китайському ринку, який традиційно є одним із ключових для Apple, вказують експерти, посилаючись на тривалі терміни передзамовлень. Попри успіх новинок, Apple поки що відстає від конкурентів у сфері штучного інтелекту. Компанія вкладає значно менше коштів у AI-чіпи та дата-центри, ніж Google чи Microsoft, а важливе оновлення голосового асистента Siri відкладено до 2026 року.
Водночас нові продукти вже містять AI-функції: навушники AirPods Pro 3 здатні автоматично перекладати мовлення, а Apple Watch отримали алгоритми машинного навчання для попередження ризиків підвищеного тиску.
За матеріалами:
Mind
Інвестиції
