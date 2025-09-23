0 800 307 555
Новий складаний iPhone може мати багато спільного з iPhone Air

Попри те, що цьогорічні iPhone лише недавно вийшли у продаж, все частіше з’являється нова інформація про лінійку iPhone наступного року. Марк Гурман із Bloomberg поділився деякими новими подробицями про абсолютно новий складаний iPhone, який вийде наступного року, зокрема про те, як він має виглядати, деякі деталі щодо цін тощо.
Згідно з інформаційним бюлетенем Power On, новинка може мати титановий корпус.
Також все частіше з’являються припущення щодо того, як виглядатиме перший складний iPhone. За словами інсайдерів, його можна уявити як два надтонкі титанові iPhone Air поруч — саме таким має стати новий пристрій, що стане справжнім дизайнерським проривом Apple.
Ця версія узгоджується з поширеною думкою в техноспільноті, що модель iPhone Air була своєрідним експериментом і підготовкою до появи складаного iPhone.
За даними Марка Гурмана, виробництво iPhone Fold відбуватиметься в Китаї, попри чутки про можливий старт складання в Індії. Журналіст уточнює, що «принаймні» частина виробничих потужностей залишиться саме у Китаї.
Щодо ціни, то новинка може коштувати від 2000 доларів. Раніше вже з’являлися повідомлення, що вартість складаного iPhone коливатиметься в діапазоні 2100−2300 доларів.
Очікується, що iPhone Fold буде представлений восени 2026 року разом із серією iPhone 18. Презентація, ймовірно, відбудеться у вересні, хоча реліз може зміститися до жовтня чи листопада, як це вже траплялося з іншими моделями, зокрема з iPhone X у 2017 році.
За матеріалами:
Portaltele
