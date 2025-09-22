0 800 307 555
Лісове господарство України: де росте бізнес (інфографіка)

Фондовий ринок
31
В Україні діяльність у сфері лісового господарства та лісозаготівлі здійснюють як ФОПи, так і юридичні особи.
Про це пише YC.Market, яка дослідила регіональний розподіл субʼєктів господарювання, кількість компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та прослідкувала динаміку реєстрацій та припинень компаній і ФОПів у 2024 — 2025 рр. за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕДом) «Лісове господарство та лісозаготівлі».
Якщо аналізувати саме кількість зареєстрованих компаній, то перше місце поділяють 3 регіони з однаковою кількістю компаній — 311:
• м. Київ — завдяки статусу ділової столиці та наявності офісів великих деревообробних компаній і холдингів;
• Київська область — регіон із розвиненою логістикою, складською інфраструктурою та зручним виходом на експорт;
• Закарпатська — завдяки значним лісовим ресурсам Карпат, географічному розташуванню з доступом до європейських ринків та давнім традиціям деревообробки в регіоні.
Замикають пʼятірку лідерів Львівська (267) та Івано-Франківська області (230).
Натомість найменше компаній у цій сфері зареєстровано у Кіровоградській (55), Тернопільській (69), Полтавській (92), Сумській (97) та Миколаївській (99) областях.
Вочевидь, на це впливає кілька факторів: зокрема, близькість деяких з регіонів до лінії військових дій. Окрім того, ці регіони мають обмежену лісову площу, що прямо впливає на низький попит на створення підприємств у лісовій сфері.
Найбільша кількість ФОПів, зареєстрованих за КВЕДом «Лісове господарство та лісозаготівлі», зосереджена в Рівненській (980), Житомирській (971), Вінницькій (886), Івано-Франківській (844) та Хмельницькій (696) областях.
Це регіони з високим рівнем місцевої підприємницької активності та доступом до лісових ресурсів.
Натомість найменше ФОПів у цій сфері зареєстровано у Тернопільській області (222), м. Києві (292), Кіровоградській (343), Миколаївській (362) та Полтавській областях (418).
Ймовірно, низький попит на підприємництво в лісовій сфері пов’язаний з відсутністю масштабних лісових угідь або високим рівнем урбанізації (як у випадку з Києвом).
У 2024 році спостерігалося відносно стабільне співвідношення між кількістю новостворених та припинених ФОПів у кожному кварталі.
Пожвавлення особливо помітне в регіонах із розвиненою лісозаготівельною інфраструктурою, де малий і середній бізнес швидше реагує на ринкові можливості.
Щодо кількості новостворених ФОПів в лісовій сфері: помітне відновлення в ІІ кварталі 2025 року після падіння наприкінці 2024-го.
У 2024 році спостерігалося певне уповільнення: ІІ і ІІІ квартали 2024 року були майже ідентичними за кількістю нових ФОПів, проте в IV кварталі відбувся різкий спад реєстрацій — майже вдвічі порівняно з попереднім періодом.
З початку 2025 року ситуація почала вирівнюватися, а в ІІ кварталі зафіксовано відчутне пожвавлення: кількість нових ФОПів подвоїлася у порівнянні з І кварталом 2025 року і перевищила показники будь-якого з кварталів 2024-го.
Бізнес
