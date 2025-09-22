Лісове господарство України: де росте бізнес (інфографіка) Сьогодні 20:04 — Фондовий ринок

Лісове господарство України: де росте бізнес (інфографіка)

В Україні діяльність у сфері лісового господарства та лісозаготівлі здійснюють як ФОПи, так і юридичні особи.

Про це пише YC.Market , яка дослідила регіональний розподіл субʼєктів господарювання, кількість компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та прослідкувала динаміку реєстрацій та припинень компаній і ФОПів у 2024 — 2025 рр. за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕДом) «Лісове господарство та лісозаготівлі».

Якщо аналізувати саме кількість зареєстрованих компаній, то перше місце поділяють 3 регіони з однаковою кількістю компаній — 311:

• м. Київ — завдяки статусу ділової столиці та наявності офісів великих деревообробних компаній і холдингів;

• Київська область — регіон із розвиненою логістикою, складською інфраструктурою та зручним виходом на експорт;

• Закарпатська — завдяки значним лісовим ресурсам Карпат, географічному розташуванню з доступом до європейських ринків та давнім традиціям деревообробки в регіоні.

Замикають пʼятірку лідерів Львівська (267) та Івано-Франківська області (230).

Натомість найменше компаній у цій сфері зареєстровано у Кіровоградській (55), Тернопільській (69), Полтавській (92), Сумській (97) та Миколаївській (99) областях.

Вочевидь, на це впливає кілька факторів: зокрема, близькість деяких з регіонів до лінії військових дій. Окрім того, ці регіони мають обмежену лісову площу, що прямо впливає на низький попит на створення підприємств у лісовій сфері.

Найбільша кількість ФОПів, зареєстрованих за КВЕДом «Лісове господарство та лісозаготівлі», зосереджена в Рівненській (980), Житомирській (971), Вінницькій (886), Івано-Франківській (844) та Хмельницькій (696) областях.

Це регіони з високим рівнем місцевої підприємницької активності та доступом до лісових ресурсів.

Натомість найменше ФОПів у цій сфері зареєстровано у Тернопільській області (222), м. Києві (292), Кіровоградській (343), Миколаївській (362) та Полтавській областях (418).

Ймовірно, низький попит на підприємництво в лісовій сфері пов’язаний з відсутністю масштабних лісових угідь або високим рівнем урбанізації (як у випадку з Києвом).

У 2024 році спостерігалося відносно стабільне співвідношення між кількістю новостворених та припинених ФОПів у кожному кварталі.

Пожвавлення особливо помітне в регіонах із розвиненою лісозаготівельною інфраструктурою, де малий і середній бізнес швидше реагує на ринкові можливості.

Щодо кількості новостворених ФОПів в лісовій сфері: помітне відновлення в ІІ кварталі 2025 року після падіння наприкінці 2024-го.

У 2024 році спостерігалося певне уповільнення: ІІ і ІІІ квартали 2024 року були майже ідентичними за кількістю нових ФОПів, проте в IV кварталі відбувся різкий спад реєстрацій — майже вдвічі порівняно з попереднім періодом.

З початку 2025 року ситуація почала вирівнюватися, а в ІІ кварталі зафіксовано відчутне пожвавлення: кількість нових ФОПів подвоїлася у порівнянні з І кварталом 2025 року і перевищила показники будь-якого з кварталів 2024-го.

