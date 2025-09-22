Скільки українських компаній перебувають під санкціями РНБО: чим займаються та скільки заробили (інфографіка)
Майже 200 компаній перебувають у санкційному списку Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та мають обмеження станом на середину вересня 2025 року.
Про це пише Опендатабот.
Проте понад 1,9 млрд грн за минулий рік вдалось заробити найбільшій з цих компаній. 123 компанії потрапили до санкційного переліку торік. Понад половина компаній під санкціями мають обмеження до 2027 року.
197 компаній перебувають наразі у санкційному списку РНБО. Попри санкції, частина з них продовжує демонструвати значні фінансові результати.
Компанія «Укр Гейм Технолоджі», що працює під брендом Pin-Up, стала лідером серед санкційних компаній у 2024 році. Дохід компанії склав 1.97 млрд.
Значно менші, але теж помітні доходи задекларували Високовольтний союз-РЗВА (71,3 млн грн), Машзавод (56,7 млн грн), Тисагаз (41,1 млн грн) та Авто-мат (19 млн грн).
Найбільша концентрація санкційних компаній зафіксована у Києві — тут зареєстровано понад половину фігурантів списку: 112 підприємств.
Значно менше таких підприємств у регіонах:
в Одеській області — 17, у Львівській — 12, у Чернівецькій та Донецькій областях — по 9.
123 компанії потрапили до санкційного списку у 2024 році. Це понад 62% усіх, хто нині перебуває у списку.
Для порівняння:
- у 2021 році до списку додали 38 компаній,
- у 2022 році — 20,
- у 2023 — 11,
- у 2025-му лише 5.
