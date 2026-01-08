Фонд гарантування розпочав ліквідацію РВС Банку Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

З 5 січня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації акціонерного товариства «РВС Банк». Ліквідація банку триватиме три роки — до 4 січня 2029 року включно.

Відповідне рішення ухвалене Правлінням Національного банку України, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Формування реєстру вимог кредиторів

З урахуванням дії воєнного стану виконавча дирекція Фонду рішенням від 5 січня 2026 року № 11 визначила особливий порядок формування реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «РВС Банк». Реєстр формуватиметься на підставі балансових даних у розмірі залишків коштів на рахунках клієнтів станом на 5 січня 2026 року.

Формування реєстру планується завершити до 29 січня 2026 року. Повідомлення про його формування та затвердження буде оприлюднене на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на сайті АТ «РВС Банк», а також на сторінці Фонду в соціальній мережі Facebook.

Після затвердження реєстру клієнти банку зможуть отримати інформацію про включення до переліку акцептованих вимог кредиторів та уточнити розмір своїх вимог, звернувшись на гарячу лінію Фонду гарантування.

Подання заяв для погашення вимог

Для погашення вимог кредиторам АТ «РВС Банк» необхідно подати заяву або лист із зазначенням:

прізвища, ім’я та по батькові;

ідентифікаційного коду;

реквізитів банківського рахунку, відкритого в діючому (платоспроможному) банку, зокрема найменування та коду банку, а також номера поточного рахунку.

Заяву або лист можна подати:

у паперовій формі — підписану власноруч і надіслану поштою на адресу АТ «РВС Банк»: вул. Прорізна, 6, м. Київ, 01001, або на адресу Фонду: вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053;

в електронній формі — із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, надіславши лист на електронну адресу RVS_credutor@fg.gov.ua.

У разі зміни банківських реквізитів кредитори повинні письмово повідомити уповноважену особу Фонду на ліквідацію АТ «РВС Банк» та надати оновлені дані.

Строки подання заяв і порядок виплат

Подати заяву або лист кредитори можуть протягом усього строку ліквідаційної процедури, але не пізніше ніж за 45 днів до планованої дати складання ліквідаційного балансу.

Про дату складання та затвердження ліквідаційного балансу, а також про кінцевий строк приймання заяв Фонд повідомлятиме додатково на своїх офіційних ресурсах.

Фонд також наголошує, що задоволення вимог кредиторів здійснюється за рахунок коштів, отриманих у результаті ліквідації та реалізації активів банку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що європейська банківська група Iute Group офіційно оголосила, що планує вийти на український ринок шляхом придбання ліцензії та частини активів неплатоспроможного RwS Bank.

Вихід на ринок має відбутися на основі угоди з державним Фондом гарантування вкладів фізичних осіб України після отримання погодження Національного банку України.

Правління Національного банку України 4 листопада 2025 року ухвалило рішення про віднесення Акціонерного товариства «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. Частка установи на ринку становила лише 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 жовтня 2025 року. Тому це рішення не вплине на стабільність банківського сектору. Про причини такого рішення розповідаємо тут

