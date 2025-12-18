Вкладникам збанкрутілого РВС Банку відшкодували понад 60 млн грн
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує виплати клієнтам АТ «РВС Банк», який виводять з ринку. Наразі вкладникам — фізичним особам та фізичним особам-підприємцям — уже повернули 60,6 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Коли стартували виплати і хто має право на відшкодування
Виплати гарантованих сум розпочалися 24 листопада 2025 року. Як ми повідомляли, відшкодування отримують вкладники РВС Банк за договорами банківського вкладу, строк дії яких сплив станом на кінець дня 4 листопада — напередодні початку процедури виведення банку з ринку.
Також виплати здійснюються за договорами банківського рахунку, зокрема за поточними рахунками.
Як отримати виплату
Клієнти РВС Банк можуть обрати зручний спосіб отримання відшкодування:
- через мобільний застосунок «Дія» за допомогою опції «Повернення вкладів»;
- через онлайн-сервіси банків-агентів Фонду;
- особисто у відділеннях банків, що співпрацюють із Фондом.
Для отримання коштів достатньо звернутися по виплату: усі вкладники, які звертаються до Фонду, отримують свої гроші, а загальний показник відшкодування вже перевищує 96%.
Подальша доля клієнтів банку
Фонд уже завершив відкритий конкурс з пошуку інвестора для виведення АТ «РВС Банк» з ринку. Після укладення договору з переможцем клієнти, строк дії договорів яких закінчується після початку процедури виведення банку з ринку, зможуть обслуговуватися в іншому діючому банку. Усі умови договорів, що діяли до визнання банку неплатоспроможним, при цьому будуть збережені.
Довідка Finance.ua:
- як ми повідомляли раніше, 4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення Акціонерного товариства «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних;
- пізніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку неплатоспроможного АТ «РВС Банк». Передбачено кілька можливих способів реалізації цього процесу;
- також ми писали, що три особи вже виявили зацікавленість у виведенні з ринку неплатоспроможного «РВС Банку» та подали документи для отримання доступу до відкритого конкурсу.
Поділитися новиною
Також за темою
У ПриватБанку не видали картку ветерану з ампутацією всіх кінцівок: реакція банку та НБУ
Wizz Air запускає 5 нових маршрутів з Польщі
Тарифи на газ, тепло та світло в Україні зростуть: у Раді розповіли деталі
Онлайн-кредити в Україні: як отримати позику швидко і безпечно
Вкладникам збанкрутілого РВС Банку відшкодували понад 60 млн грн
Рада створила комісію з розслідування корупції у сферах оборони та економіки під час війни