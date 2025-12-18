Вкладникам збанкрутілого РВС Банку відшкодували понад 60 млн грн Сьогодні 09:48

Вкладникам збанкрутілого РВС Банку відшкодували понад 60 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує виплати клієнтам АТ «РВС Банк», який виводять з ринку. Наразі вкладникам — фізичним особам та фізичним особам-підприємцям — уже повернули 60,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Коли стартували виплати і хто має право на відшкодування

Виплати гарантованих сум розпочалися 24 листопада 2025 року. Як ми повідомляли , відшкодування отримують вкладники РВС Банк за договорами банківського вкладу, строк дії яких сплив станом на кінець дня 4 листопада — напередодні початку процедури виведення банку з ринку.

Також виплати здійснюються за договорами банківського рахунку, зокрема за поточними рахунками.

Як отримати виплату

Клієнти РВС Банк можуть обрати зручний спосіб отримання відшкодування:

через мобільний застосунок «Дія» за допомогою опції «Повернення вкладів»;

через онлайн-сервіси банків-агентів Фонду;

особисто у відділеннях банків, що співпрацюють із Фондом.

Для отримання коштів достатньо звернутися по виплату: усі вкладники, які звертаються до Фонду, отримують свої гроші, а загальний показник відшкодування вже перевищує 96%.

Подальша доля клієнтів банку

Фонд уже завершив відкритий конкурс з пошуку інвестора для виведення АТ «РВС Банк» з ринку. Після укладення договору з переможцем клієнти, строк дії договорів яких закінчується після початку процедури виведення банку з ринку, зможуть обслуговуватися в іншому діючому банку. Усі умови договорів, що діяли до визнання банку неплатоспроможним, при цьому будуть збережені.

Довідка Finance.ua:

як ми повідомляли раніше, 4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення Акціонерного товариства «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних;

пізніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив відкритий конкурс із метою виведення з ринку неплатоспроможного АТ «РВС Банк». Передбачено кілька можливих способів реалізації цього процесу;

також ми писали, що три особи вже виявили зацікавленість у виведенні з ринку неплатоспроможного «РВС Банку» та подали документи для отримання доступу до відкритого конкурсу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.