0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Про що говорив Трамп у різдвяній промові

40
Про що говорив Трамп у різдвяній промові
Про що говорив Трамп у різдвяній промові
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у четвер, 18 грудня, виступив зі зверненням до нації. Очікуваний в усьому світі виступ тривав менше 20 хвилин.
Президент США обмежився побажаннями щасливого Різдва, зосередившись на внутрішній політиці та досягненнях власної адміністрації.
Тематику війни в Україні, яку Трамп обіцяв завершити за добу, глава Білого дому не піднімав. Не згадав він і про Венесуелу, якій, як стверджував Такер Карлсон, Трамп начебто планував оголосити війну.
Різдвяна промова американського президента прозвучала в часи, коли він особливо намагається повернути втрачену популярність, повідомляє Sky News.
Як показують опитування громадської думки, багато американців розчаровані економічною політикою Трампа. Інфляція зростає, а введені ним мита спричинили підвищення цін."В оточенні двох різдвяних ялинок і з портретом Джорджа Вашингтона за спиною в Дипломатичному залі Білого дому він спробував покласти всю відповідальність за високу інфляцію на Джо Байдена", — сказано в матеріалі.
Кореспондент Sky News у США Марк Стоун підкреслив, що промова Трампа виглядала емоційною, проте не через насиченість новинами — їх радше бракувало.
Головною рисою виступу були гнів і розчарування, зауважує журналіст. За словами Стоуна, рейтинги Трампа продовжують різко падати, і попри колишню популярність, він поступово втрачає підтримку американців.
«Наразі доступність товарів і послуг є величезною проблемою в усій Америці. Рівень безробіття зростає. Вартість життя викликає серйозну заклопотаність у багатьох людей. Він виграв вибори, пообіцявши, що зможе розв’язати проблему доступності товарів і послуг, що зробить Америку доступнішою — знову ж таки, буквально, одне з його гасел — і все ж йому не вдалося цього зробити», — зауважив кореспондент.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems