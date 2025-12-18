Про що говорив Трамп у різдвяній промові Сьогодні 12:45

Про що говорив Трамп у різдвяній промові

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у четвер, 18 грудня, виступив зі зверненням до нації. Очікуваний в усьому світі виступ тривав менше 20 хвилин.

Президент США обмежився побажаннями щасливого Різдва, зосередившись на внутрішній політиці та досягненнях власної адміністрації.

Тематику війни в Україні, яку Трамп обіцяв завершити за добу, глава Білого дому не піднімав. Не згадав він і про Венесуелу, якій, як стверджував Такер Карлсон, Трамп начебто планував оголосити війну.

Різдвяна промова американського президента прозвучала в часи, коли він особливо намагається повернути втрачену популярність, повідомляє Sky News.

Як показують опитування громадської думки, багато американців розчаровані економічною політикою Трампа. Інфляція зростає, а введені ним мита спричинили підвищення цін."В оточенні двох різдвяних ялинок і з портретом Джорджа Вашингтона за спиною в Дипломатичному залі Білого дому він спробував покласти всю відповідальність за високу інфляцію на Джо Байдена", — сказано в матеріалі.

Кореспондент Sky News у США Марк Стоун підкреслив , що промова Трампа виглядала емоційною, проте не через насиченість новинами — їх радше бракувало.

Головною рисою виступу були гнів і розчарування, зауважує журналіст. За словами Стоуна, рейтинги Трампа продовжують різко падати, і попри колишню популярність, він поступово втрачає підтримку американців.

«Наразі доступність товарів і послуг є величезною проблемою в усій Америці. Рівень безробіття зростає. Вартість життя викликає серйозну заклопотаність у багатьох людей. Він виграв вибори, пообіцявши, що зможе розв’язати проблему доступності товарів і послуг, що зробить Америку доступнішою — знову ж таки, буквально, одне з його гасел — і все ж йому не вдалося цього зробити», — зауважив кореспондент.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.