Кабмін компенсуватиме кошти за опалення будинків дровами: хто отримає 20 тис. грн Сьогодні 10:36 — Особисті фінанси

Кабмін компенсуватиме кошти за опалення будинків дровами: хто отримає 20 тис. грн

Кабінет Міністрів запустив програму з компенсації коштів за опалення будинку дровами, яка поширюватиметься на прифронтові громади.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, стан готовності інфраструктури по основних секторах складає понад 80%.

«Підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об’єктів соціальної сфери. До початку сезону плануємо завершити всі необхідні заходи», — заявила вона.

Крім того, уряд запустив програму для 238 прифронтових громад з населенням 6,6 млн людей. Для родин, які опалюють самостійно буде адресна підтримка — 19 400 грн на дрова й компенсація 100 кВт⋅год. електроенергії щомісяця.

Свириденко наголосила, що в проєкті держбюджету-2026 пріоритет — це оборона. Також серед важливих сфер — підтримка громад, на що передбачено 36,5 млрд грн, освіта — від будівництва укриттів у школах та садочках до безоплатного харчування — 120 млрд грн та житло для переселенців — 15 млрд грн.

Прем’єр-міністерка зазначила, що на початку серпня уряд розширив програму медичного огляду для захисників і захисниць. У всіх закладах, де вони проходять відновлення, працюють фахівці із супроводу, які консультують і допомагають оформлювати необхідні документи.

Крім того, як повідомила Юлія Свириденко, паралельно уряд зосереджує увагу на навчанні, перекваліфікації та працевлаштуванні ветеранів і ветеранок та на підтримці ветеранського підприємництва. Невдовзі буде представлено платформу з усіма державними можливостями й послугами. Уже зараз ветерани та ветеранки можуть знайти актуальну інформацію і свого фахівця із супроводу через сервіс Ветеран Pro у «Дії».

Читайте також Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку

Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив , що підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком — це потрібно для стабілізації економіки. Він підкреслив, що нинішнє субсидіювання цін на комунальні послуги є дорогим для держави. Це створює тиск на бюджет та квазібюджетні баланси.

За даними Держстату, борги українців за комуналку перевищили 100 млрд гривень. Останні дані статистичного відомства станом на кінець 2021 року свідчили, що борги склали 81,3 млрд гривень. Станом на другий квартал 2025 року борг досяг 106,6 млрд гривень. Це невелике зростання, враховуючи значене подорожчання послуг.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.