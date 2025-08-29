Держстат: борги за комунальні послуги зросли до 100 млрд грн — Finance.ua

Держстат: борги за комунальні послуги зросли до 100 млрд грн Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Держстат: борги за комунальні послуги зросли до 100 млрд грн

Як повідомляє Держстат , борги українців за комуналку перевищили 100 млрд гривень.

Спробуйте новий формат: ця новина на Finance.ua доступна і у форматі відео з голосом. 🎤 Щоб переглянути натисніть на зображення.

Останні дані статистичного відомства станом на кінець 2021 року свідчили, що борги склали 81,3 млрд гривень.

Станом на другий квартал 2025 року борг досяг 106,6 млрд гривень. Це невелике зростання, враховуючи значене подорожчання послуг.

Найбільший борг був за постачання теплової енергії та гарячої води — 35,2 млрд гривень.

за газ заборгували 32,3 млрд гривень,

за електроенергію — 17,1 млрд гривень,

за холодну воду — 10,2 млрд гривень,

за правління багатоквартирним будинком — 8,8 млрд гривень,

за вивіз сміття — 3,1 млрд гривень.

Читайте також Якими можуть бути тарифи на комунальні послуги після завершення війни — думка експерта

За даними Держстату, у другому кварталі 2025 року українцям нарахували за комуналку 64,3 млрд гривень. Вони сплатили 51,5 млрд гривень.

Після завершення повномасштабної війни в Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги. Міжнародний валютний фонд у своєму меморандумі наголошує на необхідності підняття «комуналки» до ринкової вартості. Про це сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Вартість послуг водопостачання для українців не подорожчає так сильно, тому що цей тариф не залежить від цін на газ та електроенергію. Водночас підвищення тарифів на електроенергію призведе до подорожчання обслуговування багатоквартирних будинків приблизно на 20%.

Також Нацбанк припускає подальше поступове коригування тарифів на комунальні послуги у наступні роки, однак терміни їхнього перегляду є сферою невизначеності та ризиком для прогнозу інфляції. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України за квітень 2025 року.

Прогноз враховує ухвалені законодавчі зміни щодо подальшого поетапного підвищення ставок акцизів на тютюнову продукцію до 2028 року, найбільше з яких передбачено у 2025 році, а також переведення їх у євро.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.