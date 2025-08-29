Ryanair переходить на електронні талони Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

Ryanair переходить на електронні талони

З 3 листопада авіакомпанія Ryanair більше не прийматиме паперові роздруківки посадкових талонів. Пасажири зобов’язані будуть пред’являти їх у мобільному додатку компанії.

Про це повідомляє The Independent.

У Ryanair пояснюють, що це рішення дозволить майже повністю прибрати збори за повторний друк талонів в аеропортах, а також зменшить використання паперу на 300 тонн щороку. Крім того, під час збоїв система зможе надсилати пасажирам оперативні повідомлення напряму з центру управління польотами.

Як пояснив генеральний директор авіакомпанії Майкл О’Лірі, якщо у пасажира розрядиться телефон чи станеться збій, його все одно посадять на рейс, адже в системі зберігається номер бронювання. А у випадку втрати смартфона талон можна буде безкоштовно роздрукувати в аеропорту, але лише за умови, що пасажир пройшов онлайн-реєстрацію.

На сайті авіакомпанії наразі вказано, що повторна видача талона коштує £20, але з 3 листопада ця послуга стане безкоштовною.

Втім, є країни, де влада й далі наполягає на паперових документах. У Марокко пасажири все ще зобов’язані мати паперові талони. Албанія залишатиметься винятком лише до березня 2026 року, після чого теж перейде на електронний формат.

Ryanair стала першою авіакомпанією Європи, яка ще кілька років тому зобов’язала клієнтів проходити онлайн-реєстрацію заздалегідь. Пасажири, які роблять це вже в аеропорту, мають платити £55, а для рейсів зі Испанії — £30.

Деякі пасажири побоюються, що такі правила можуть викликати складнощі для літніх людей, які не мають смартфонів або не користуються ними впевнено. У компанії радять у таких випадках попросити родичів чи знайомих завантажити посадковий талон. Після онлайн-реєстрації працівники аеропорту зможуть допомогти пасажиру під час проходження контролю.

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року набули чинності нові правила щодо ручної поклажі для авіапасажирів Ryanair. Тепер мандрівникам дозволено брати на борт літака сумку розміром 40×30×20 сантиметрів, що більше, ніж раніше, коли дозволені розміри становили 40×25×20 сантиметрів. Ця зміна стосується всіх пасажирів, незалежно від їхнього тарифного класу.

Також Ryanair запровадив штрафи для пасажирів, чия недисциплінована поведінка призводить до висадки з літака і, відповідно, затримки всього рейсу. Через таких пасажирів літаки вилітають із запізненням, що негативно впливає на репутацію авіакомпанії, а також знижує її показники пунктуальності. Тому Ryanair вирішив боротися із такими пасажирами.

