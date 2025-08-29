120 тисяч пенсіонерів-освітян і медиків коштують країні стільки ж, скільки 4 тисячі суддів — Гетманцев Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

Щомісяця на пенсії 4 тисяч суддів держава витрачає 440 мільйонів гривень. Стільки ж коштів іде на виплати для 120 тисяч пенсіонерів-освітян та медиків.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, умови виходу на пенсію також суттєво відрізняються:

звичайним українцям потрібно мати 32 роки стажу і досягти 60-річного віку;

суддям вистачає 20 років роботи та 55 років для виходу на пенсію;

прокурорам — лише 15 років стажу та 46 років віку.

Крім того, розмір пенсій також різниться. Звичайні громадяни отримують у середньому близько 30% від своєї зарплати, тоді як судді та прокурори 50−70%.

Якщо пенсії звичайних українців індексуються за єдиною формулою, то спеціальні пенсії перераховують щоразу, коли підвищується зарплата суддів чи прокурорів.

«Це не відповідає ні конституційним гарантіям справедливості, ні рівності пенсійного забезпечення. Пенсійна реформа назріла давно — як солідарної, так і накопичувальної системи», — наголосив Гетманцев.

Раніше Гетманцев з посиланням на дані Пенсійного фонду повідомляв , що найбільшу пенсію в Україні отримує суддя — 390 тисяч гривень на місяць. Умовний топ-20 цього рейтингу займає ще одна суддівська пенсія розміром майже 320 тисяч гривень. У працівників прокуратури є пенсії 219 тисяч та 119 тисяч гривень. Серед народних депутатів лише один отримує пенсію 245,9 тисячі гривень. У решти пенсії коливаються від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.

Також нардеп заявляв , що пенсійна система в Україні потребує перегляду, а середня пенсія має становити не менше 40% середньої зарплати. Гетманцев наголошує на необхідності перегляду принципів нарахування та індексації пенсій, щоб розмір виплат відображав реальний трудовий внесок людини. На його думку, першим кроком має стати підвищення мінімальної пенсії щонайменше до 4 тисяч гривень.

Довідка Finance.ua:

за другий квартал 2025 року середня пенсія в Україні зросла на 69 грн, сягнувши 6 410,2 грн. Проте навіть після зростання більшість пенсіонерів перебувають за межею бідності;

Кабінет Міністрів у програмі дій уряду запланував запровадження нової моделі пенсійної системи. Зокрема, у програмі уряд пропонує перехід до єдиної, «прогнозованої» пенсійної системи.

