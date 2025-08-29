Роботодавці у Польщі додатково перевірятимуть працівників — Finance.ua

Роботодавці у Польщі додатково перевірятимуть працівників Сьогодні 05:31 — Особисті фінанси

З 1 січня 2026 року польські роботодавці зможуть офіційно перевіряти справжність дипломів про вищу освіту кандидатів і працівників.

Про це повідомляє inpoland.net

Міністерство науки та вищої освіти пропонує внести зміни до Закону про університети, які створять правову основу для такої перевірки.

Що нового

Університети будуть зобов’язані підтверджувати дані, зазначені в дипломах, виданих у паперовому форматі.

Запити будуть платними — вартість становитиме 1% від мінімальної заробітної плати на момент подання звернення.

Нині роботодавці не можуть напряму перевіряти документи через обмеження, встановлені Управлінням захисту персональних даних (PUODO). Тому нова процедура вирішує проблему ризику використання підроблених дипломів, на яку неодноразово звертали увагу бізнес-асоціації та ініціатива Sprawdźmy.

Законопроєкт уже опублікований на сайті Центру урядового законодавства і є частиною пакету дерегуляції. Перехідний період до 2026 року дозволить університетам підготуватися до впровадження нових правил.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року у Польщі зросте мінімальна зарплата — з 4666 до 4806 злотих брутто. Це означає працівники з трудовими договорами отримуватимуть близько 3605,85 злотих «на руки».

Довідка Finance.ua:

у Польщі дедалі важче працевлаштуватися, проте у двох воєводствах зафіксовано зростання зайнятості. Водночас між регіонами зберігається значна різниця в рівні оплати праці;

також важливо знати, що у 2026 році в Польщі планують змінити підхід до обрахунку трудового стажу. Нові правила дозволять зараховувати до стажу інші форми зайнятості — зокрема роботу на підставі умови злеценя та ведення підприємницької діяльності;

у 2025 році працевлаштування за кордоном залишається одним з найпопулярніших варіантів для українців, які прагнуть стабільності, гідної зарплати та кращих перспектив. Водночас зростають і ризики натрапити на шахраїв — фальшиві агентства, неофіційні умови чи недійсні договори. За посиланням розповідаємо про ключові правила легального працевлаштування та як правильно підготувати документи.

