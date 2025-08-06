У Польщі стає дедалі важче знайти роботу — Finance.ua

У Польщі стає дедалі важче знайти роботу
У Польщі дедалі важче працевлаштуватися, проте у двох воєводствах зафіксовано зростання зайнятості. Водночас між регіонами зберігається значна різниця в рівні оплати праці.
Про це повідомляє in Poland з посиланням на Rzeczpospolita.
«У Польщі оплата праці залежить переважно від галузі, а місцезнаходження є другорядним фактором. Чим вищий відсоток людей, зайнятих у високооплачуваних галузях у місті чи регіоні, тим кращий середній показник», — зазначає видання.
Як відрізняються зарплати між воєводствами
За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), у першому півріччі 2025 року найвищі середні зарплати були в Мазовецькому воєводстві — 10 200 злотих на місяць. На другому місці — Малопольське воєводство (9 300 злотих), на третьому — Нижньосілезьке (9 200 злотих).
Найнижчі середні зарплати зафіксовано у Вармінсько-Мазурському (7 300 злотих), Свєнтокшиському (7 400 злотих), Підкарпатському та Підляському воєводствах (менше 7 500 злотих). Таким чином, різниця в оплаті праці між Мазовецьким і Вармінсько-Мазурським регіонами становить майже 3000 злотих.
Де зростає зайнятість
У більшості регіонів Польщі зайнятість зменшилася. Проте у Малопольському та Великопольському воєводствах кількість працівників у підприємницькому секторі зросла на 1,5% і 0,6% відповідно.
В інших воєводствах зафіксовано спад. Найменше зниження в Опольському та Свєнтокшиському (-0,6%). Більші втрати у Куявсько-Поморському та Сілезькому (-2,1%), Любуському (-2,4%) та Вармінсько-Мазурському воєводстві, де зайнятість впала на 4,1%.
Зарплати у містах
Якщо брати середні зарплати в містах, то найвищі заробітки були в:
- Катовіце (11 200 злотих);
- Кракові (10 900 злотих);
- Варшаві (10 500 злотих);
- Гданську (10 600 злотих).
Найменша зарплата зафіксована у Білостоці (7 400 злотих).
Нагадаємо, як свідчать дані польського управління соціального страхування, станом на кінець травня у Польщі офіційно були працевлаштовані 1,23 мільйона іноземців. Українців серед них найбільше — приблизно 810 тисяч осіб (майже дві третини). У яких галузях працюють українці у Польщі:
- виробництво;
- будівництво;
- логістика;
- сільське господарство;
- сфера догляду та послуг.
У Польщі існує значний попит на працівників з України. Проте польський трудовий договір (umowa o pracę) має свої нюанси та «підводні камені». Від 1 січня 2025 року всі іноземці, зокрема українці, можуть працювати в Польщі лише на основі трудового договору (umowa o pracę). Інші форми договорів (umowa zlecenie, umowa o dzieło) для них заборонені. Виключення можливі лише для артистів, тренерів та спортсменів. Що треба знати про трудовий договір (Umowa o pracę) у Польщі — розповідаємо тут.
У 2026 році в Польщі планують змінити підхід до обрахунку трудового стажу. Нові правила дозволять зараховувати до стажу інші форми зайнятості — зокрема роботу на підставі умови злеценя та ведення підприємницької діяльності.
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