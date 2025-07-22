У Польщі будуть по-новому нараховувати стаж — Finance.ua

У Польщі будуть по-новому нараховувати стаж Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

У Польщі будуть по-новому нараховувати стаж

У 2026 році в Польщі планують змінити підхід до обрахунку трудового стажу. Нові правила дозволять зараховувати до стажу інші форми зайнятості — зокрема роботу на підставі умови злеценя та ведення підприємницької діяльності.

Про це повідомляє inpoland.net.pl.

Що зміниться

25 червня 2025 року на сайті Сейму Польщі оприлюднили проєкт змін до Закону від 26 червня 1974 року. Згідно з ним, до трудового стажу враховуватимуться:

періоди несільськогосподарської підприємницької діяльності (в тому числі ФОП),

робота за договором доручення (umowa zlecenie),

співпраця з агентствами або кооперативами,

працевлаштування за кордоном.

Які переваги це дасть працівникам

Більше днів відпустки

У Польщі стаж до 10 років дає право на 20 днів відпустки, а після 10 років — на 26 днів. Тепер до цього стажу враховуватимуть і підприємницьку діяльність, і роботу за договорами — тож більше людей зможуть раніше отримати довшу відпустку.

Ювілейні та інші виплати

Деякі виплати надаються з урахуванням стажу — наприклад, премії до річниць роботи. Нові правила збільшують шанси на такі бонуси для тих, хто працював поза рамками традиційної зайнятості.

Рівні можливості для працевлаштування

Зміни також відкриють доступ до державних посад для людей, які мають реальний професійний досвід, але працювали не за класичним трудовим договором. Раніше досвід за umowa zlecenie або як ФОП не визнавався як офіційний.

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Чи зростуть пенсії

Попри збільшення трудового стажу, це не вплине на розмір пенсій. Пенсія в Польщі залежить не від трудового стажу, а від страхового — тобто періодів, коли за людину сплачувалися соціальні (пенсійні) внески.

Тому якщо під час роботи не відраховували внески до ZUS, ця діяльність не зарахується до пенсійного стажу і не вплине на розмір виплат у майбутньому.

Нагадаємо, у Польщі ZUS надає інструменти , які дозволяють кожній застрахованій особі перевірити, скільки внесків вона накопичила на своєму пенсійному рахунку та на яку пенсію може розраховувати.

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