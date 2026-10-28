10 актуальних вакансій у сфері HR

Експерти порталу budni.robota.ua поділилися добіркою вакансій для фахівців із різним досвідом — від HR-асистента та рекрутера до HRD. Серед роботодавців — OTP Bank Україна, МХП, Roshen, Nestlé Україна, Vchasno Group та інші відомі компанії. Роботодавці шукають фахівців для підбору персоналу, розвитку команд, удосконалення HR-процесів і формування корпоративної культури.

HR-асистент — OTP Bank Україна

📍Київ, метро «Олімпійська»

На роботу запрошують HR-асистента для підтримки роботи Департаменту управління персоналом. Фахівець допомагатиме керівнику департаменту, координуватиме робочі зустрічі та долучатиметься до HR-проєктів.

Шанс потрапити в компанію є у кандидатів з повною вищою освітою, знанням англійської на рівні, достатньому для листування. Знання банківських процесів буде перевагою.

Рекрутер — МХП

📍Одеса

Компанія запрошує на роботу фахівця, який відповідатиме за повний цикл підбору персоналу. Серед завдань — масовий найм, формування резерву кандидатів, аналіз ринку праці та підтримка актуальної інформації в системах найму.

Пропонується, серед іншого: медичне страхування, підтримка корпоративного лікаря та психолога, навчання у власних школах та академіях, зовнішні освітні програми й можливості професійного розвитку в 10+ країнах світу.

Начальник відділу персоналу — Roshen

📍Київ, метро «Деміївська»

ТОВ «Овертон Логістик», що входить до групи компаній Roshen і спеціалізується на вантажних перевезеннях, оголошує про відкриття вакансії.

Розглядають кандидатів з досвідом роботи від трьох років у сфері HR на керівній посаді, глибоким знанням трудового законодавства України, кадрового та військового обліку. Необхідні навички роботи, зокрема, з Excel і кадровими програмами. Досвід бронювання працівників і проходження перевірок управління праці та ТЦК буде перевагою.

Керівник проєкту з трансформації HR-процесів — «Діла»

📍Київ

Шукають фахівця з досвідом роботи від п’яти років в HR на керівних посадах. Важливими є вища освіта у сфері HR, економіки, фінансів, права або менеджменту.

Також звертають увагу на знання трудового законодавства, досвід у кадровому адмініструванні та системах оплати праці й преміювання, навички розробки HR-політик, положень, стандартів і методології. Важливі впевнене володіння MS Office, особливо Excel, та досвід автоматизації HR-процесів.

HRD — Inspe

📍Львів

Шукають HRD для команди зі штатом близько 120 працівників. Фахівець відповідатиме за HR-стратегію, повний цикл HR-процесів, HR-аналітику і внутрішні HR-комунікації. Один із ключових пріоритетів — побудова системи оцінювання та навчання працівників.

Для працівників доступні, зокрема, корпоративна йога, заняття з англійської мови та командні заходи.

Рекрутер — Vchasno Group

📍Київ

Рекрутер працюватиме із сервісом «Медікс Опіка», який надає медичну допомогу й догляд пацієнтам по всій Україні. А саме: шукатиме лікарів різних спеціалізацій, займатиметься розвитком партнерських відносин, залученням лікарів до конференцій, вебінарів і круглих столів, проведенням презентацій медичних послуг компанії, а також веденням CRM-бази та аналізом ефективності співпраці.

Фахівець з добору персоналу — «Укртрансгаз»

📍Полтава

Шукають фахівця із добору персоналу до філії БМФ «Укргазпромбуд». Майбутній працівник відповідатиме за повний цикл наймання — від формування профілю вакансії та пошуку кандидатів до супроводу їхнього працевлаштування й адаптації.

Передбачені відрядження до 15% робочого часу.

HR-менеджер — «Український аграрний холдинг»

📍Київ

HR-менеджер долучиться до розвитку команди й HR-процесів центрального офісу.

Портрет ідеального кандидата на посаду: від 2 років досвіду в HR або рекрутингу (бажано в аграрній чи виробничій сфері), досвід самостійного закриття офісних, виробничих та керівних вакансій, а також знання інструментів пошуку й оцінювання кандидатів.

Фахівець із питань зайнятості — Nestlé Україна

📍Львів

Nestlé Україна шукає фахівця із питань зайнятості для ведення кадрового діловодства та супроводу HR-документації. До обов’язків входитимуть ведення особових справ працівників, оформлення прийняття на роботу, переведень і звільнень, а також внесення записів до трудових книжок.

Майбутній працівник може розраховувати на медичне страхування та страхування життя, харчування на території підприємства з частковою оплатою від компанії.

Менеджер з навчання та розвитку персоналу — «Золотий Вік»

📍Київ

Побажання до кандидатів: досвід роботи у сфері навчання та розвитку персоналу, HR або корпоративного тренінгу, навички розробки навчальних програм, організації навчання для керівників і взаємодії із зовнішніми провайдерами, досвід управління навчальними проєктами, а також проведення оцінювання 360° та створення онлайн-курсів у LMS.