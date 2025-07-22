Як у Польщі перевірити свою майбутню пенсію — Finance.ua

Як у Польщі перевірити свою майбутню пенсію Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Як у Польщі перевірити свою майбутню пенсію

В Польщі ZUS надає інструменти, які дозволяють кожній застрахованій особі перевірити, скільки внесків вона накопичила на своєму пенсійному рахунку та на яку пенсію може розраховувати.

Про це пише inpoland

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Основним джерелом інформації про всі накопичені внески та прогнозовані пенсії є Платформа електронних послуг. Основним джерелом інформації про всі накопичені внески та прогнозовані пенсії є Платформа електронних послугPUE ZUS.

Акаунт на цій платформі має кожен платник внесків.

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Після входу до облікового запису PUE ZUS іформацію про внески та прогнозовану пенсію можна знайти в розділі «Ubezpieczony».

В розділі Інформація про внески (Informacje o składkach) наведено детальну інформацію про всі сплачені внески на соціальне страхування, включаючи пенсійне страхування. Тут можна відстежувати історію своїх платежів, перевіряти суми внесків за певні періоди та перевіряти, чи всі внески були правильно розраховані та сплачені.

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Інформація про стан застрахованого рахунку (Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego): це один з найважливіших документів, доступних на платформі PUE ZUS. IOSKU готується щорічно (зазвичай у липні) та містить сукупні дані про накопичений початковий капітал, індексовані внески та накопичені кошти. Це основа для розрахунку майбутньої пенсії.

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