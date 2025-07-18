Рівень безробіття в Польщі серед осіб до 25 років збільшився майже на 30% — Finance.ua
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Рівень безробіття в Польщі серед осіб до 25 років збільшився майже на 30%

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Рівень безробіття в Польщі серед осіб до 25 років збільшився майже на 30%
Рівень безробіття в Польщі серед осіб до 25 років збільшився майже на 30%
Польща стикається з тривожною тенденцією — стрімким зростанням безробіття серед молоді.
За даними Євростату, оприлюдненими польським виданням TVP Info, рівень безробіття серед осіб до 25 років збільшився майже на 30%. Це найвищий темп зростання серед усіх країн ЄС.
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Поточна ситуація стала найгіршою за понад 20 років. Останній раз подібні показники фіксувалися у першому кварталі 2003 року, коли безробіття серед молоді в Польщі сягнуло 46,5%. Хоча нинішній рівень є нижчим, динаміка викликає серйозне занепокоєння економістів і політиків.

До чого призведе

Експерти вказують, що така ситуація може призвести до нової хвилі трудової еміграції серед молодого покоління поляків. Молоді фахівці, які не можуть знайти роботу на внутрішньому ринку, дедалі частіше розглядають можливість переїзду до інших країн ЄС, зокрема до Німеччини, Нідерландів та країн Скандинавії.
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Причини

Є невідповідність між освітою та потребами ринку праці, а також нестача якісних програм стажування й першого працевлаштування. Ситуацію ускладнює й економічна нестабільність у деяких секторах, що стримує компанії від набору нових працівників.
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Нагадаємо, середня зарплата у Польщі станом на початок 2025 року після вирахування становить 6 201,37 злотих (загалом 8 613,14 злотих). Це трохи більше 68 тисяч гривень. Так, під час пошуку роботи слід врахувати, що у вакансіях переважно вказують зарплату до вирахування податків і соціальних внесків, які можуть складати до 32% суми.
Українцям без знання мови найчастіше пропонують роботу в сортувальних та пакувальних складах косметики, продуктів, одягу тощо. У таких вакансіях зазначають оплату в розмірі 5−8 тис. злотих (55−90 тис. гривень). Зарплата залежить від кількості робочих годин.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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