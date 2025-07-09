Як зареєструвати українське авто в Польщі: покрокова інструкція — Finance.ua

Як зареєструвати українське авто в Польщі: покрокова інструкція Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Як зареєструвати українське авто в Польщі: покрокова інструкція

Якщо ви плануєте залишатися в Польщі більше 6 місяців, то важливо встигнути зареєструвати свій автомобіль вчасно. Бажано зробити це протягом перших шести місяців з моменту в’їзду в країну.

Про це розповідає Ukrainian in Poland.

Які документи необхідні для реєстрації машини

Реєстрація проходить у відповідному органі місцевої влади (wydział komunikacji). Які документи необхідні:

Заява на реєстрацію. Закордонний паспорт. Міжнародне посвідчення водія. Документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі. Сертифікат відповідності транспортного засобу. Страхування автомобіля (OC). Техпаспорт автомобіля. Дійсний сертифікат техогляду. Свідоцтво про реєстрацію авто. Українські номери.

Як зареєструвати авто

1. Перекладіть усі документи польською мовою. Це стосується техпаспорта, свідоцтва про реєстрацію та всіх інших важливих паперів. Якщо в них є англійська версія, то перекладати не потрібно.

2. Проходження техогляду (badanie techniczne). Це обов’язкова процедура, щоб перевірити, чи відповідає ваш автомобіль стандартам безпеки в Польщі.

3. Сплата акцизу (akcyza). Сума збору залежатиме від двох факторів: вартості вашого автомобіля та об’єму двигуна.

4. Подача документів до Urząd komunikacji (Управління транспорту).

Після того як збору всіх документів, потрібно звернутися до спеціального структурного підрозділу (Wydział Komunikacji) та подати заяву на реєстрацію.

5. Отримання польських номерів та техпаспорта.

Коли всі документи перевірять, особі видадуть польський техпаспорт і польські номерні знаки. Також дадуть тимчасовий дозвіл (pozwolenie czasowe), який діє 30 днів. Це необхідно на час виготовлення постійного техпаспорта.

Вартість реєстрації авто

Технічний огляд коштуватиме в межах від 100 до 200 злотих, залежно від того, де він буде проводитися. Акцизний збір залежить від вартості вашого авто. Збір може коливатися в межах від 3,1% до 18,6% від вартості машини, тож чим дорожча машина, тим більше доведеться платити. Страхування (OC) зазвичай коштує від кількох сотень до понад тисячу злотих на рік залежно від типу машини, віку та досвіду водія. Реєстраційний збір складе приблизно 250 злотих.

Нагадаємо, уряд Польщі ухвалив проєкт змін до законодавства, спрямованих на посилення відповідальності за грубі порушення правил дорожнього руху. Нові правила стосуються незаконних перегонів, дрифту, небезпечних трюків на мотоциклах і перешкоджання дорожньому руху під час несанкціонованих зібрань.

У першому кварталі 2025 року іммігранти, які працюють у Польщі, переказали за межі країни 5,6 мільярда злотих. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, сума зменшилася на 0,3 мільярда злотих. Найбільшу частку переказів — понад 53% — становили кошти, надіслані до України. Таким чином, за три місяці українські отримувачі отримали приблизно 3 мільярди злотих.

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